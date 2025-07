Η ΜΕΓΑ Προμηθευτής της χρονιάς στην κατηγορία Non-food στα Retail Business Awards 2024

Η εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε., 100% ελληνική εταιρεία είναι ένας από τους μεγάλους νικητές των, ενός από τους πιο καταξιωμένους και ιστορικούς θεσμούς της αγοράς.Στη φετινή διοργάνωση, η εταιρεία απέσπασε συνολικά 4 διακρίσεις μεταξύ των οποίων και την κορυφαία τιμητική διάκρισηΑκολουθούν αναλυτικά τα βραβεία που έλαβε η ΜΕΓΑ:στην κατηγορία SUPPLIERS’ BRAND SOCIAL MEDIA CAMPAIGN, για το εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνοστην κατηγορία SUPPLIERS’ CSR CAMPAIGN για το(ΜΕΓΑ – ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)στην κατηγορία SUPPLIERS’ CSR CAMPAIGN για το(ΜΕΓΑ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»)στην κατηγορία Non-foodΟι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της ΜΕΓΑ στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, προσφέροντας παράλληλα, αξία στον καταναλωτή και στους πελάτες της στην Ελλάδα και διεθνώς.