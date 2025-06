Η μεγάλη επιστροφή του The Great Sunday Club στο Avra Bar με Σκανδιναβική πινελιά

Tο πολυαναμενόμενοεπιστρέφει στο, παρουσιάζοντας μια έκδοση εμπνευσμένη από τη Σκανδιναβία. Την Κυριακή 22 Ιουνίου, δύο από τους πιο διακεκριμένους cocktail bar προορισμούς της Νορβηγίας –το(Όσλο) και το(Τροντχάιμ)– καταλαμβάνουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα για μια βραδιά με σκανδιναβικές γεύσεις, εκλεπτυσμένες τεχνικές και βραβευμένη φιλοξενία.Καταταγμένο στην 11η θέση της λίστας The World’s 50 Best Bars, το Himkok αποτελεί πρότυπο της σύγχρονης bar σκηνής του Όσλο. Στεγάζεται σε ένα πρώην αποστακτήριο και φημίζεται για την παραγωγή aquavit, gin και vodka, ενώ έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις για τις βιώσιμες πρακτικές του και τις δημιουργίες εμπνευσμένες από τοπικά προϊόντα. Ο Bar Manager Maros Dzurus και ο Head of R&D Paul Aguilar θα παρουσιάσουν τρία αποκλειστικά cocktails για τη βραδιά, με Chopin Vodka, Mataora Gin και Flaming Pig.Από το Τροντχάιμ, το Britannia Bar φέρνει κομψότητα και σεβασμό στα ντόπια υλικά. Στεγασμένο στο ιστορικό ξενοδοχείο Britannia της πόλης, η βραβευμένη ομάδα των Oyvind Lindgjerdet και Daniel Kovacs θα προσφέρει τρία cocktails που συνδυάζουν εκλεπτυσμένη τεχνική με τη βοτανική ταυτότητα της Νορβηγίας, χρησιμοποιώντας αποστάγματα από το Boatyard Distillery.Οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν έξι ειδικά σχεδιασμένα cocktails –τρία από κάθε bar– με χαλαρές μουσικές και πανοραμική θέα στο Αιγαίο, για μια ιδανική έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.