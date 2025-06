Το Cape Sounio πρωτοπορεί με το ολιστικό πρόγραμμα ευεξίας Elevations of Wellness και την αποκλειστική συνεργασία με την Vicky Vlachonis

Κλείσιμο

Το Cape Sounio , το εμβληματικό θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας και διαχρονικό σύμβολο της Grecotel , εγκαινιάζει μια νέα εποχή, μετά την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής του ανακαίνισης. Σε ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον — ανάμεσα σε παρθένο πευκοδάσος, αρχαιολογικό χώρο και με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο και τον θρυλικό Ναό του Ποσειδώνα — το resort συμπράττει σε μια αποκλειστική συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικό στην ολιστική υγεία, οστεοπαθητικό και συγγραφέα,(MSc Ost.). Μέσα από αυτή τη συνεργασία, παρουσιάζεται το καινοτόμο πρόγραμμα ευεξίας, το οποίο αντλεί έμπνευση από τις αρχές της αρχαίας ελληνικής θεραπευτικής παράδοσης και βασίζεται στη σύνδεση σώματος και νου, καθώς και στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας, με στόχο την ολιστική αναζωογόνηση του επισκέπτη., με καταγωγή από την Αθήνα και έδρα το Λος Άντζελες, έχει αφιερώσει πάνω από είκοσι χρόνια στη μελέτη και εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στη θεραπεία, αναπτύσσοντας την τεχνική της δίπλα σε πρωτοπόρους γιατρούς σε κορυφαίες κλινικές ανά τον κόσμο. Εξειδικεύεται στη διαχείριση του πόνου μέσα από τη βαθιά σύνδεση σώματος και νου, μια φιλοσοφία που την έχει καταστήσει περιζήτητη ανάμεσα σε διάσημους διεθνώς καλλιτέχνες και προσωπικότητες όπως ηανάμεσα σε άλλους. Ως ιδρύτρια και CEO της, η, σε συνεργασία με τη βασική επενδύτριά της, παρουσίασε ένα οργανικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο υψηλής φαινολικής συγκέντρωσης, σχεδιασμένο να υποστηρίζει την υγεία σε βάθος – ένα σύγχρονο superfood εμπνευσμένη από την ελληνική γη.Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά και ιστορική αξία του Cape Sounio — με τη μαγευτική του ενέργεια, τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και τις θεραπευτικές ιδιότητες της γης — ενέπνευσαν τη Vicky Vlachonis να δημιουργήσει το πρόγραμμα ευεξίας, προσφέροντας στους επισκέπτες του resort μια απαράμιλλη εμπειρία αναζωογόνησης.«Στο Cape Sounio ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευεξία», λέει η Vlachonis. «Να ξυπνάς κάθε πρωί ανανεωμένος. Να βουτάς στο Αιγαίο και να αγναντεύεις τον Ναό του Ποσειδώνα — εκεί όπου οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τον Θεό της Θάλασσας. Να τρέφεσαι με αυθεντικές, ολόκληρες τροφές, γεμάτες γεύση και ζωή. Χάρη στην, που με προσκάλεσε στον κόσμο της φιλοξενίας, νιώθω περήφανη που πλέον ανήκω στην οικογένεια της Grecotel, τους αληθινούς οραματιστές της ελληνικής φιλοξενίας. Μαζί, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε την έννοια της ευεξίας μέσα από τον Ολιστικό Ελληνικό Τρόπο Ζωής».Όπως σημειώνει η Οδ, η τρίτη γενιά της Grecotel : «Με αφορμή την πλήρη ανανέωση του Cape Sounio και τον εορτασμό των 50 χρόνων της Grecotel στην πρωτοπορία της ελληνικής φιλοξενίας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία. Αποτυπώνει την ουσία της ταυτότητάς μας, καθώς συνδυάζει το εξατομικευμένη φροντίδα και το γνήσιο ελληνικό ήθος, με την καινοτομία και το βλέμμα στο μέλλον. Υποδεχόμαστε τη Vicky στην οικογένεια της Grecotel με ενθουσιασμό, προσφέροντας στους επισκέπτες αυτού του μαγικού τόπου το πολύτιμο δώρο της αυτό-φροντίδας — ένα νέο, ουσιαστικό συστατικό στο ελληνικό τους καλοκαίρι».και η κορυφαία πλατφόρμα goop προτείνουν τοκαι παρουσιάζουν το νέο ολιστικό πρόγραμμα Elevations of Wellness, σχεδιασμένο από την Vicky Vlachonis,Μέσα από προσωπική ανάρτηση και άρθρο με τίτλο “History Meets Healing in the Athens Riviera” , η Paltrow προσκαλεί τους αναγνώστες της να ανακαλύψουν τον ελληνικό ολιστικό τρόπο ζωής και το Cape Sounio — «έναν προορισμό που δεν υπάρχει όμοιός του σε ολόκληρο τον κόσμο». Η ίδια περιγράφει το resort ως μια «ηλιόλουστη απόδραση, όπου μπορείς να κολυμπήσεις στο Αιγαίο, να φας σαν ντόπιος και να απολαύσεις θεραπείες άλλου επιπέδου από τη θεραπεύτρια που εμπιστεύομαι εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια».«Δεν πρόκειται απλώς για διακοπές, αλλά για μια πλήρη ανανέωση σώματος και πνεύματος», σημειώνει και συνεχίζει αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί. «Σχεδιάζω ήδη την απόδρασή μου, οπότε αν κάνετε κι εσείς κράτηση, μην εκπλαγείτε αν πέσετε πάνω μου βγαίνοντας από μία θεραπεία».Το Elevations of Wellness είναι ένα ολιστικό και βιωματικό πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται στον ανανεωμένο χώρο του Cape Sounio Spā και σε επιλεγμένα σημεία του resort. Αποτελείται από μια επιμελώς σχεδιασμένη σειρά θεραπειών και δραστηριοτήτων, με κάθε επίπεδο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες του επισκέπτη, αναδεικνύοντας τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη σωματική, πεπτική και συναισθηματική ευεξία, με τη συμπλήρωση εξατομικευμένων συνεδριών.Κάθε θεραπεία — από θεραπευτικά μασάζ, τελετουργίες σύνδεσης με τη γη και σχεδιασμό διατροφικού πλάνου, έως dry brushing με ελαιόλαδο, ειδικά σχεδιασμένες πεζοπορίες και διαλογισμό — φέρει την υπογραφή της μεθόδου της, που συνδυάζει την αρχαία ελληνική θεραπευτική σοφία με τη σύγχρονη επιστήμη. Το πρόγραμμα ευεξίας της Vicky Vlachonis αναγνωρίζει τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο μέρος της ευεξίας, εστιάζοντας όχι μόνο στη θρεπτική αλλά και στη θεραπευτική ιδιότητα της ελληνικής διατροφής, με έμφαση στις ντόπιες πρώτες ύλες και τη σύνδεση με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το resort.Με φόντο ένα τοπίο μοναδικής ενέργειας, ανανεωμένους χώρους και μια πρωτοποριακή φιλοσοφία ευζωίας, το Cape Sounio προσκαλεί τους επισκέπτες του σε ένα ξεχωριστό ταξίδι μέσα από την Ιστορία, την Ίαση και την Ευτυχία.