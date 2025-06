12 βραβεία για τη METRO στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025!

Η ομάδα Εσωτερικής Επικοινωνίας και Employer Branding της METRO (My market και METRO Cash & Carry) ξεχώρισε με 12 διακρίσεις στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025. Κατέκτησε την κορυφαία Platinum διάκριση για την καλύτερη καμπάνια Εσωτερικής Επικοινωνίας, 6 Gold, 3 Silver και 2 Bronze βραβεία!Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν μία σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής της METRO για μια ανθρώπινη και ουσιαστική Εσωτερική Επικοινωνία που αγκαλιάζει και ενώνει κάθε έναν από τους 11.000 εργαζομένους, σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες της #teammetro, σκοπό έχουν να ενισχύουν την εταιρική κουλτούρα και καλλιεργούν το αίσθημα του «ανήκειν» με έμπνευση, συμμετοχή και αυθεντικότητα.Οι διακρίσεις αναλυτικά:καιστην κατηγορία Best Internal Communications Campaign για την καμπάνια «Οι Αξίες που μας ενώνουν | Οι ιστορίες που μας εμπνέουν»στην κατηγορία Best Employee Volunteer Communication Program για το «Γεύμα προσφοράς My market – Μαζί, τρέφουμε χαμόγελα!»στην κατηγορία Best use of Content Development για τα METRO Talks – έναν σύγχρονο τρόπο διάχυσης εταιρικών ενεργειώνστην κατηγορία Best use of Video για το «Proud to be METRO», διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων στα εταιρικά μηνύματαστην κατηγορία Best New or Relaunched Channel για την Ψηφιακή Πλατφόρμα Εσωτερικής Επικοινωνίας EMEISστην κατηγορία Retail για την καμπάνια Internal Comms στο λιανεμπόριο | #teammetroστην κατηγορία Best Communication of Corporate Culture/Identity για τη νέα εταιρική ταυτότητα του My marketστην κατηγορία Best Engagement Communication for a Disparate or Remote Workforce για την καμπάνια Internal Comms στο λιανεμπόριο | #teammetroστην κατηγορία Best Employer Branding Campaign για την καμπάνια «Οι Αξίες που μας ενώνουν | Οι ιστορίες που μας εμπνέουν»στην κατηγορία Best Communication of Corporate Purpose για την πρωτοβουλία της Ημέρας Μητέρας σε συνεργασία με το Be-Liveστην κατηγορία Best Event / Celebration για το METRO Kick Off – μία αθλητική διοργάνωση που έφερε κοντά τους ανθρώπους της εταιρείαςΗ Σοφία Τατά, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της METRO, ανέφερε ότι: «Είμαστε πολύ περήφανοι για τα 12 βραβεία που κερδίσαμε, αλλά και για την ουσία και τη αυθεντικότητα που κρύβεται πίσω από αυτά. Σε έναν απαιτητικό κλάδο, όπως το λιανεμπόριο, το να καταφέρνεις να εμπνέεις, να συνδέεις και να ενεργοποιείς 11.000 ανθρώπους είναι πρόκληση. Για αυτό σε κάθε εσωτερική δράση, κάθε καμπάνια, κάθε μήνυμα έχουμε έναν στόχο: να δώσουμε φωνή, νόημα και υπερηφάνεια σε κάθε εργαζόμενο της METRO σε όλη την Ελλάδα».