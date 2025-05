Ακρόαση για κορίτσια 5-12 ετών για το μιούζικαλ «ANNIE» που έρχεται το Νοέμβριο στο θέατρο Παλλάς

Κλείσιμο

To αρχείο θα πρέπει να περιέχει ένα βίντεο με το παιδί να τραγουδά(κατά προτίμηση τα τραγούδια να είναι από μιούζικαλ ή ταινίες της Disney).Πριν το παιδί ξεκινήσει να τραγουδά, θα πρέπει να αναφέρει στο βίντεο το όνομά του, την ηλικία και το ύψος του.Η διάρκεια του βίντεο θα πρέπει να μην ξεπερνάει τα 4 λεπτά και να μην είναι λιγότερο από 1 λεπτό.Η μαγνητοσκόπηση του βίντεο μπορεί να γίνει από κινητό τηλέφωνο αρκεί να έχει διασφαλιστεί ότι ακούγεται καθαρά η φωνή του παιδιού και η συνοδεία της μουσικής.Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικών δεδομένων από το ανωτέρω βίντεο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τη διαδικασία της ακρόασης και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία άλλη επεξεργασία τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων.Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ τωνκαι, έρχεται τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς για να μας θυμίσει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει εκεί που δεν την περιμένεις!Η σκηνοθέτις των μεγάλων musicals,, ένας πολυμελής θίασος, ζωντανή ορχήστρα, ταλαντούχοι μικροί ηθοποιοί, και…ένας σκύλος, αναλαμβάνουν να μας ταξιδέψουν σε έναν μαγικό κόσμο γεμάτο συναισθήματα, χιούμορ, συγκίνηση, μουσική και υπέροχα τραγούδια!Πρωταγωνιστούν, οστο ρόλο του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, ηστο ρόλο της Γκρέις Φάρελ της γραμματέως του, η, στο ρόλο της Μις Χάνιγκαν, της αυταρχικής διευθύντριας του ορφανοτροφείου, οστο ρόλο του Ρούστερ Χάνιγκαν και ηστο ρόλο της κοπέλας του, Λίλι. Στο ρόλο της, η μικρήΣε μια φαντασμαγορική παραγωγή στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια και ζωντανή ορχήστρα, θα ζήσουμε την περιπέτεια της μικρής Annie, μια ιστορία που αγγίζει την ψυχή μικρών και μεγάλων Μια παράσταση όπου τα συναισθήματα έχουν τον πρώτο λόγο, η μουσική και ο χορός μιλούν σε όλες τις αισθήσεις και ένα μικρό κορίτσι, τραγουδά, ελπίζει και δείχνει την φωτεινή πλευρά της ζωής παρά το γεγονός ότι βίωσε τη σκληρή πλευρά της.Σκηνοθεσία και απόδοση κειμένου/στίχων:Πρωτότυπη Παραγωγή στο Broadway σε σκηνοθεσία του Martin Charnin.Παρουσιάστηκε στο Broadway από τον Mike Nichols σε παραγωγή των Irwin Meyer, Stephen R. Friedman, Lewis Allen, Alvin Nederlander, The John F. Kennedy Center for Performing Arts, Icarus Productions