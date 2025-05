Η Emily Ratajkowski πρωταγωνιστεί στην Summer 2025 καμπάνια του οίκου ”Kurt’s Motel”

Κλείσιμο

Με εικόνες από την φωτογράφο Laura Coulson, τα iconic τοπία από το Palm Springs ταξιδεύουν την συλλογή Kurt Geiger σε μια ηλιόλουστη, mid-century απόδραση που θυμίζει τις διακοπές των 50s και 60s. Η λαμπερή Emily Ratajkowski κρατάει τις πιο bright and bold Kurt Geiger τσάντες, που με τα έντονα χρώματα τους αποπνέουν καλοκαίρι. Τα αξεσουάρ, τα παπούτσια, οι τσάντες και τα swimwear κομμάτια αποδεικνύουν ότι more is more.“Το καλοκαίρι είναι around the corner με την Kurt’s Motel καμπάνια που έχει το απόλυτο Palm Springs vibe και το iconic Kurt Geiger glam. Αυτή τη σεζόν παρουσιάζουμε μια συλλογή σχεδιασμένη για την γυναίκα, που όπως και η Emily, ξέρει ποια είναι, τι της αρέσει και λατρεύει να ντύνεται. Ακολουθώντας τον bold χαρακτήρα της Kurt Geiger η συλλογή είναι γεμάτη χρώμα και περίτεχνες λεπτομέρειες που μεταμορφώνουν τις τσάντες και τα παπούτσια σε statement pieces.” -Rebecca Farrar-Hockley, Chief Creative Officer της Kurt Geiger.Με στόχο να φέρει το καλοκαίρι πιο κοντά, η συλλογή προσφέρει luxury styles σε έντονες αποχρώσεις και ακολουθεί μια ρετρό χρωματική παλέτα που βασίζεται στο τιρκουάζ και το κοραλλί σε συνδυασμό με το ανοιχτό καφέ και το κίτρινο. Η κλασική Kensington flap bag αποκτά μαξιμαλιστικές λεπτομέρειες όπως την XL ombre αλυσίδα, πολύχρωμα sequin λουλούδια, κεντητά patches, πλεκτά tweed υφάσματα και tie dye denim. Η Kensington shopper κατασκευάζεται από ξύλινες χάντρες, ενώ η τελευταία προσθήκη στην συλλογή το iconic μοντέλο Chelsea Hobo διακοσμείται με bold animal print, μεταλλικές αποχρώσεις ή drips από πολύχρωμες χάντρες και αποκτά chunky chain λαβή.Η συλλογή υποδημάτων της Kurt Geiger εμπνέεται από τα 60’s συνδυάζοντας fun στοιχεία αλλά και άπλετο glam που κυριαρχεί στα flat και retro sneakers σε candy like αποχρώσεις.