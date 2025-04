Personal Wellness: Χρυσό και Χάλκινο Βραβείο στα Wellness Awards 2025

To κέντρο μας απέσπασε το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία "Best Nutrition Centre" και το Χάλκινο στην κατηγορία "Best Wellness Retreat", επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την εξατομικευμένη προσέγγιση.Η βράβευση μας ως το "Best Nutrition Centre" στην Ελλάδα αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας να συστήσουμε στην αγορά την έννοια του scientific wellness, επανασυστήνοντας την έννοια του διατροφικού κέντρου. Στην Personal Wellness πιστεύουμε ότι η διατροφή και η ευεξία δεν είναι "one-size-fits-all". Μέσω της πρωτοποριακής ανάλυσης του εντερικού μικροβιώματος και άλλων προηγμένων εργαστηριακών αναλύσεων, δημιουργούμε πλήρως εξατομικευμένα πλάνα διατροφής και lifestyle συστάσεων, προσαρμοσμένα στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη. Η διαδικασία μας περιλαμβάνει τέσσερα βήματα, από τις ολοκληρωμένες συμβουλευτικές συνεδρίες έως τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους.Το δεύτερο βραβείο, το Χάλκινο στην κατηγορία "Best Wellness Retreat", αναγνωρίζει την καινοτόμο προσέγγισή μας και στον τομέα του hospitality wellness. Μέσω της συνεργασία μας με το Hyatt Regency Thessaloniki σχεδιάσαμε επιστημονικά τεκμηριωμένα και πλήρως εξατομικευμένα προγράμματα ευεξίας και retreats αποκλειστικά για το BE wellness hub του ξενοδοχείου, όπως τα half day "Detox’’ & ‘’Distress & relax’, τo one day ‘Personal Wellness και τα three-day "Detox & Body in Balance’, ‘Relax & Sleep Better’ & ‘Revitalize & Energy Boost’, εξασφαλίζοντας αυθεντικές εμπειρίες ευεξίας και αναζωογόνησης.Η τελετή απονομής των Wellness Awards 2025, τα οποία διοργανώθηκαν από την Boussias Events και υπό την αιγίδα του SETE (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στο Sofitel Athens Airport και συγκέντρωσε πάνω από 150 υψηλόβαθμα στελέχη από τον τομέα της ευεξίας, επικροτώντας τις καλύτερες υποψηφιότητες που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές σε επίπεδο υπηρεσιών, προγραμμάτων, προϊόντων και υποδομών σχετικών με το wellness.Η Personal Wellness είναι περήφανη που συνεισφέρει στην αναβάθμιση της βιομηχανίας wellness στην Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες που επηρεάζουν θετικά τόσο την ατομική όσο και την συλλογική υγεία. Στόχος της να συνεχίσει την πορεία της προς την αριστεία στον τομέα του scientific wellness, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα προγράμματα ευεξίας, επισκεφθείτε το www.personalwellness.gr