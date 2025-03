90s Party – Back To The Groove

Εισιτήρια: more.com Παραγωγή:Χορηγοί επικοινωνίας:To 1989 οι μουσικοί παραγωγοί Michael Münzing και Luca Anzilotti από την Φρανκφούρτη της Γερμανίας αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα καινούριο μουσικό eurodance project τους Snap! Μετά από λίγο διάστημα επιστρατεύτηκε ο rapper Turbo B (κατά κόσμον Durron Maurice Butler) που ανέλαβε το rap κομμάτι του τραγουδιού και η τραγουδίστρια Penny Ford για τα γυναικεία φωνητικά και το “The Power” ξανακυκλοφόρησε ακουμπώντας την κορυφή στα περισσότερα charts παγκοσμίως. Ήταν μάλιστα το πρώτο rap τραγούδι που είδε την κορυφή του βρετανικού chart που μέχρι τότε δεν τιμούσε σχεδόν καθόλου το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Το τραγούδι έφτασε Νο1 και στην Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ελβετία, τη Ζιμπάμπουε καθώς και στα αμερικανικά Billboard Hot Dance Club Play και Hot Rap. To 2022 το περιοδικό Rolling Stone to παρουσίασε στη λίστα τους με τα «200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών»! Ακολούθησε το “Rhythm is a Dancer” με φωνητικά από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Thea Austin. Και αυτό έφτασε στην κορυφή των charts στη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε επίσης στην πρώτη πεντάδα και στο Νο1 στο chart Billboard Hot 100 και στο Νο1 στο Billboard Dance Club Songs chart. Ήταν για 6 εβδομάδες στην κορυφή του UK Singles Chart και έγινε το 2ο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 1992. Και ενώ το “World Power” συνέχιζε την ανοδική του πορεία στα charts και οι πλατινένιοι και οι χρυσοί δίσκοι «έπεφταν βροχή» άλλα δύο super-hits ξεπήδησαν μέσα από το album αυτό που γνώρισαν επίσης αντίστοιχη επιτυχία. To τραγούδι “Mary had a little boy” (που σαφώς ήταν βασισμένο στο παιδικό τραγουδάκι “Mary had a little lamp”) και το “Cult of Snap”. To album εν τέλει πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως και παραμένει ακόμα και σήμερα ένα από τα best-selling dance albums όλων των εποχών. Το 1996 κυκλοφόρησε το πρώτο Greatest Hits album των Snap! με τίτλο “Snap! Attack: The Best of Snap!”. Το 2000 προς μεγάλη μας έκπληξη οι Snap! κυκλοφορούν το τραγούδι “Gimme a thrill” στο οποίο συμμετείχαν η τραγουδίστρια Maxayn με τον Turbo B. Το 2003 έχουν πλέον όλοι πάρει τον δικό τους δρόμο αλλά κυκλοφορούν ένα ολοκαίνουριο Greatest Hits album. To συγκεκριμένο album ήταν διπλό και είχε τίτλο “The Cult of Snap” (όπως και η μεγάλη τους επιτυχία του 1990). Στο ένα cd περιείχε τις original εκτελέσεις όλων των μεγάλων τους επιτυχιών και το στο δεύτερο, επανεκτελέσεις και καινούρια remix όπως τα “The Power (of Bhangra)”, “Ooops Up 2003” και το “Rhythm is a dancer 2003” που κατάφεραν να ανέβουν στα charts για άλλη μία φορά και μάλιστα σε αρκετά υψηλές θέσεις χωρίς όμως να καταφέρουν την επιτυχία των 90’s.Οι Culture Beat είναι και αυτοί από την Γερμανία και δημιουργήθηκαν το 1989 στα πλαίσια του Eurodance project από τον Torsten Fenslau. Το πρώτο τους single “Der Erdbeermund” με τον Jo Van Nelsen έφτασε στο Νο11 του γερμανικού chart.Μετά από μια σειρά αλλαγών στη σύνθεση τους, το 1993 έκαναν τη μεγαλύτερή τους επιτυχία με το single “Mr. Vain” με την τραγουδίστρια Τάνια Έβανς και τον ράπερ Jay Supreme. Υπήρξε Νο 1 σε έντεκα ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία και έχει πουλήσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ήταν η πρώτη mainstream επιτυχία τους και στην Αμερική φτάνοντας στο Νο 17 στο Billboard Hot 100. Έγινε 3 φορές χρυσό στην Γερμανία και σε άλλες χώρες για πάνω από 750.000 πωλήσεις.Τα επόμενα singles “Got To Get It” και “Anything” έγιναν πανευρωπαϊκές επιτυχίες το 2ο τους άλμπουμ Serenity βραβεύτηκε με βραβείο Echo ως το best -seller German Act Abroad με περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα.O Haddaway γεννήθηκε στη Γερμανία. Μεγάλωσε στην Αμερική και αγαπούσε πολύ τους Beatles, Police and Prince. Έμαθε να τραγουδάει, να χορεύει και να παίζει τρομπέτα και κιθάρα. Επιστρέφει στη Γερμανία και δημιουργεί την μπάντα του El (e)gato πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα με τους δύο παραγωγούς του Dee Dee Halligan και Junior Torello. Το “What Is Love” που γράφτηκε αρχικά ως μπαλάντα, to 1993 κι έφτασε στο Νο2 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Ισραήλ, στο Νο11 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 chart, No1 στην Ευρώπη και Νο1 στο MTV Europe. O Haddaway σημείωσε ένα τεράστιο crossover επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Το single “Life” κέρδισε επίσης καλή θέση στο chart καθιερώνοντας τον Haddaway ως τον πιο επιτυχημένο καλλιτέχνη της Ευρώπης και του Ισραήλ το 1993. Ανακηρύχτηκε επίσης ως ο καλύτερος τραγουδιστής του γερμανικού περιοδικού Popcorn.To 1o του άλμπουμ “The Album” έγινε χρυσό στη Γαλλία και έφτασε στο Νο8 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγινε πλατινέντιο στη Γερμανία με πάνω από 500.000 πωλήσεις και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Το 1994 σημείωσε σημαντική επιτυχία με δύο ακόμη singles το “I Miss You” και το “Rock My Heart”. Το 1995 κυκλοφόρησε το 2ο άλμπουμ του με τίτλο “The Drive” το οποίο περιελάμβανε την επιτυχία των 20 κορυφαίων του Ηνωμένου Βασιλείου “Fly Away” καθώς και τα “Catch a Fire” και “Lover Be Thy Name”. To “What Is Love” επανήλθε δυναμικά με τους αδερφούς Butabi (Will Ferell & Chris Kattan) στο Saturday Night Live και στην ταινία του 1998 “A Night at the Roxbury”. Ακολούθησαν τα άλμπουμ Let’ s Do It Now (1998) και το “My Face” (2001).To 2008 το “What Is Love” ακούστηκε στο διαφημιστικό σποτ για την Diet Pepsi Max που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl XLII με τους LL Cool J, Missy Elliott και Busta Rhymes. Την ίδια χρονιά ο Haddaway συνεργάστηκε με τον Dr Alban για το single “I Love The 90’s. To 2009 το remix “What Is Love” από τον Γερμανό DJ Klaas ξαναμπαίνει στα charts καθώς και το 2010 όταν στο single “No Love” του Eminem με τον Lil Wayne ακούστηκε μεγάλο μέρος του τραγουδιού. To 2012 κυκλοφόρησε το “Up And Up” με τον Mad Stundman το οποίο ήταν μια κορυφαία χορευτική επιτυχία. Τον Απρίλιο του 2024 κυκλοφόρησε το single “Lift Your Head Up” από το επερχόμενο άλμπουμ του Day After Day.O Mr President ήταν ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα του Eurodance που ιδρύθηκε το 1991 από τους παραγωγούς Jens Neumann και Kai Matthiesen. O Layzee Βρετανός rapper εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1994.Το 1996, οι Neumann και Matthiesen αποφάσισαν να αγκαλιάσουν έναν ριζικά διαφορετικό ήχο για το επόμενο single των Mr. President. Η επιτυχία εμπνευσμένη από τη reggae fusion «Coco Jamboo» έγινε γρήγορα crossover επιτυχία παγκοσμίως. Ήταν το πρώτο single του Mr. President στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο Νο. 8, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έφτασε στο Νο. 21 στο Billboard Hot 100. Το “Coco Jamboo” παρουσιάστηκε και στο άλμπουμ We See the Same Sun Alongside μαζί με τα επιτυχημένα singles “I Give You My Heart” και “Show Me the Way”.Γνωστές επίσης είναι οι επιτυχίες τους “I Give You My Heart”, “4 On The Floor”, “Jojo Action” και τα άλμπουμ “Up’n Away” – The Album και “We see the Same Sun”. Ήταν το 1ο single των Mr President στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάνοντας στο Νο8 και στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο Νο21 στο Billboard Hot 100.Ελπίζοντας να επωφεληθεί από την επιτυχία του We See the Same Sun, χρησιμοποίησαν για άλλη μια φορά τον ελαφρύτερο ήχο τους στο CD Night Club του 1997. Το Jojo Action, το πρώτο single που κυκλοφόρησε από το Night Club, συνέβαλε στη συνεχή επιτυχία του συγκροτήματος στην Ευρώπη, φτάνοντας στο Νο. 3 στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής εκστρατείας για το Night Club το 1997, η Lady Danii πήρε μια σύντομη άδεια από το συγκρότημα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα με το συγκρότημα Reset, αλλά επέστρεψε λίγους μήνες αργότερα.Ένα χρόνο αργότερα οι Mr President κυκλοφόρησαν το Space Gate, το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή στον προηγούμενο ήχο τους με τα “Give a Little Love” και το “Simbaleo”.Το 2003 κυκλοφόρησαν το cd Forever & One Day με Love, Sex and Sunshine ως το βασικό single φτάνοντας στο Νο. 23 της Γερμανίας. Το single Forever & One Day, κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες αργότερα και είχε παρόμοια ανταπόκριση, φτάνοντας στο Νο. 51 της πατρίδας τους.Το 2005, το πρώτο (και μοναδικό) single με τα φωνητικά του Frank, “Sweat (A La La La Long)”, μια διασκευή του Η επιτυχία του Inner Circle κυκλοφόρησε ως single μόνο για το iTunes. Ένα άλλο single μόνο για iTunes κυκλοφόρησε από το συγκρότημα το 2006. Αυτό το σινγκλ, με τίτλο “Megamix 2006”, συνδύασε κάθε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος σε ένα μόνο κομμάτι.