Don't Call It Love: Η νέα καμπάνια της δράσης Abuse Is Not Love από τον οίκο YSL Beauty

Είτε σωματική, είτε σεξουαλική, είτε ψυχολογική, είτε οικονομική, η κακοποίηση είναι κακοποίηση. Εννέα βασικές κατηγορίες προειδοποιητικών σημαδιών, από την παρενόχληση και τη ζήλια έως την απομόνωση, τον εκβιασμό και τον εκφοβισμό, μπορούν να μας βοηθήσουν να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε.Το πρόγραμμα Abuse Is Not Love, σε συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ, υλοποιεί εκστρατείες ευρείας κλίμακας για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια της συντροφικής βίας.Μέσω της δράσης, η YSL Beauty βοηθάει στην πρόληψη της συντροφικής βίας, ενδυναμώνοντας το κοινό να αναγνωρίζει τα σημάδια της κακοποίησης πριν αυτή κλιμακωθεί. Αποστιγματοποιώντας το φαινόμενο και δίνοντας στους επιζώντες τα εργαλεία να μοιραστούν την ιστορία τους, η δράση Abuse Is Not Love φροντίζει ώστε οι πληροφορίες και τα προειδοποιητικά σημάδια να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους, τόσο σε όσους χρειάζονται βοήθεια όσο και σε όσους θέλουν να βοηθήσουν.Η απεικόνιση τοξικών σχέσεων στα μέσα συχνά αλλοιώνει την αντίληψη των νέων για τις υγιείς σχέσεις, ρομαντικοποιώντας, υποβαθμίζοντας ή και εξιδανικεύοντας κακοποιητικές συμπεριφορές.Από την έναρξη της δράσης Abuse Is Not Love, η YSL Beauty εκπαιδεύει τους νέους σχετικά με τα προειδοποιητικά σημάδια της κακοποίησης, ενδυναμώνοντάς τους να χτίσουν υγιείς σχέσεις και να αποτρέψουν την συντροφική βία. Με αυτή τη νέα καμπάνια, ο οίκος στοχεύει να συμβάλει σε μια συλλογική προσπάθεια για την προώθηση πιο υγιών απεικονίσεων των σχέσεων.Στόχος: να σπάσει ο κύκλος της βίας, να καταρριφθούν τα τοξικά στερεότυπα που διαιωνίζουν τη συντροφική βία και να αντικατασταθούν με υγιείς κανόνες σχέσεων.Η ταινία Don't Call It Love αποτελεί ορόσημο στον αγώνα της YSL Beauty κατά της συντροφικής βίας. Ο οίκος δεσμεύεται να ενδυναμώσει άτομα και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ώστε να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν τη βία από σύντροφο, αποστιγματοποιώντας το φαινόμενο και παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους μέσω του εκπαιδευτικού της προγράμματος και των τοπικών εταίρων – ΜΚΟ.Δεν πρόκειται απλώς για μια ταινία. Πρόκειται για μια παγκόσμια έκκληση για δράση, για να ξαναγραφτεί η ιστορία και να μπει ένα τέλος στη ρομαντικοποίηση της κακοποίησηςΕπειδή η κακοποίηση δε θα είναι ποτέ αγάπη. Και η YSL Beauty έχει δεσμευτεί στον αγώνα κατά της συντροφικής βίας.Το όραμα της καμπάνιας υλοποιήθηκε από μια ομάδα εξαιρετικών δημιουργικών ταλέντων:Βραβευμένη Γαλλίδα σκηνοθέτης, γνωστή για τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους μουσικούς Justice, καθώς και με πολυτελείς μάρκες.Αναγνωρισμένος διευθυντής φωτογραφίας, γνωστός για την δουλειά του στη μουσική βιομηχανία, συνεργάτης του μουσικού ντουέτου The Blaze αλλά και πολλών πολυτελών μαρκών.Επικεφαλής σύμβουλος παραγωγής ταινιών και παγκοσμίως εξειδικευμένη ψυχοθεραπεύτρια, ευρέως γνωστή ως η Millennial Therapist.Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της παραγωγής της καμπάνιας, η YSL Beauty συνεργάστηκε με μακροχρόνιους εταίρους – ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες όπως η En Avant Toute(s), η It's On Us, και η Δρ. Beth Livingston, ερευνήτρια σε θέματα φύλου και σχέσεων.«Στην YSL Beauty, πιστεύουμε πως η δύναμη της ομορφιάς οδηγεί στη θετική αλλαγή. Η δράση Abuse Is Not Love είναι μια δέσμευση στις αξίες μας. Η νέα καμπάνια Don’t Call It Love είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για την εκπαίδευση πάνω στην αναγνώριση των σημαδιών κακοποίησης. Η συνειδητοποίηση ότι η κακοποίηση συχνά συνοδεύεται από προειδοποιητικά σημάδια και μπορεί να λάβει πολλές μορφές είναι κρίσιμη για την πρόληψη του φαινομένου. Φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δε λανσάρουμε απλώς μια νέα καμπάνια. Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας.»«Ως κορυφαίος διεθνής οίκος ομορφιάς, έχουμε την ευθύνη να παίρνουμε έμπρακτα θέση, όχι μόνο να αντανακλούμε την κουλτούρα αλλά και να τη διαμορφώνουμε ενεργά. Με τη δράση Abuse Is Not Love, αμφισβητούμε τοξικές αφηγήσεις με στόχο να αλλάξουμε την αντίληψη για τις κακοποιητικές σχέσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα αλλαγής που εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές διαφημιστικές καμπάνιες και να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα.»«Η δέσμευση της YSL Beauty για την πρόληψη της συντροφικής βίας ξεπερνά κατά πολύ μια τυπική συνεργασία του οίκου. Από το 2020, η υποστήριξή τους ήταν καθοριστική για την επέκταση του έργου μας και την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής σημασίας υποστήριξης μέσω chat. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δέσμευση της YSL Beauty για έμπρακτη δράση, η οποία αντανακλά μια ολιστική προσέγγιση και ένα κοινό σύστημα αξιών στην αντιμετώπιση της συντροφικής βίας. Η δέσμευσή τους εκτείνεται πέρα από τη χρηματοδότηση. Η συμβουλευτική μας συνεργασία με την YSL Beauty σε αυτή τη νέα καμπάνια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Πιστεύω ότι αυτή η ταινία έχει πραγματικά τη δυνατότητα να προσεγγίσει εκατομμύρια ανθρώπους και να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στη ζωή όσων επηρεάζονται από τη συντροφική βία. Είναι μια απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας και της σημασίας της συνένωσης δυνάμεων για τη δημιουργία ενός μέλλοντος χωρίς βία.»«Η συντροφική βία συχνά παρερμηνεύεται, υποβαθμίζεται ή αγνοείται εντελώς. Η καμπάνια Don't Call It Love αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας τους ανεπαίσθητους, ύπουλους τρόπους με τους οποίους εδραιώνεται η κακοποίηση – μέσα από εικόνες και σενάρια που έχουν βαθιά απήχηση. Η καμπάνια αντιμετωπίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης έχουν θολώσει τα όρια μεταξύ αγάπης και κακοποίησης, αποκαλύπτοντας την καταστροφική πραγματικότητα πίσω από αυτό που έχουμε μάθει να ρομαντικοποιούμε. Ως ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας, με παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το ζήτημα, διαπιστώνω ότι χρειαζόμαστε συνεχώς συζητήσεις που αμφισβητούν τις επιβλαβείς αφηγήσεις και ενδυναμώνουν την πραγματική αλλαγή – ακριβώς αυτό που κάνει η συγκεκριμένη καμπάνια. Έχοντας συμμετάσχει από την αρχή, έχω δει από πρώτο χέρι πόσο προσεκτική και αφοσιωμένη ήταν η ομάδα της YSL Beauty στη δημιουργία ενός αυθεντικού και ουσιαστικού μηνύματος. Αυτό το έργο δεν αρκείται στην ευαισθητοποίηση – έχει τη δύναμη να δημιουργήσει ουσιαστική, παγκόσμια αλλαγή.»Για να μάθετε περισσότερα για τη δράση Abuse Is Not Love, ή αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βιώνει κακοποίηση και χρειάζεται άμεση βοήθεια, συμβουλευτείτε τη λίστα με τις τηλεφωνικές γραμμές για τη συντροφική βία στη διεύθυνση https://www.abuseisnotlove.com/el-gr/



Βρείτε παρακάτω τη νέα καμπάνια Don’t Call It Love, της δράσης Abuse Is Not Love, αναρτημένη στο κανάλι YouTube και στο προφίλ Instagram του οίκου YSL Beauty:YouTube https://www.youtube.com/watch?v=eBnKDL57i7Y Instagram https://www.instagram.com/p/DG2w4-uNynr/