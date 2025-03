Ρεσιτάλ από ατάκες με Αναστόπουλο, Φραγκολιά και Γιακουμάτο στο pre-game show του αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Απρόβλεπτες απαντήσεις, σπαρταριστά στιγμιότυπα και άφθονο γέλιο. Το pre-game show του αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός ήταν απολαυστικό με τους Νίκο Αναστόπουλο, Κώστα Φραγκολιά και Χάρη Γιακουμάτο να δίνουν ρεσιτάλ από ατάκες στο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta.Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασε ο «θρυλικός μουστάκιας» όταν πήγε στην Ιταλία; Ποια τηλεοπτικά πρόσωπα επιλέγει για συμπαίκτες του στο 5x5 ο Κώστας Φραγκολιάς για να «χτυπήσουν» το πρωτάθλημα; Σε ποιον τομέα – έκπληξη είναι πτυχιούχος ο Χάρης Γιακουμάτος;Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:Το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta φιλοξενείται κάθε Κυριακή σε ένα διαφορετικό κατάστημα ΟΠΑΠ, ξεκινά μια ώρα πριν από το ντέρμπι της ημέρας και μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα του δικτύου ΟΠΑΠ.Την Κυριακή 9 Μαρτίου, το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta θα είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι της Super League Άρης-ΑΕΚ και δίνει ραντεβού στα καταστήματα ΟΠΑΠ στις 18:00, δηλαδή μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα.18+ επίγειο | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα