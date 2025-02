LE MONDE: Χρυσό μετάλλιο και χάλκινο μετάλλιο στον τρίτο μεσογειακό διαγωνισμό chef

Κλείσιμο

Οι σπουδαστές της σχολής LE MONDE κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό 3rd Mediterranean Chef’s Competition 2025 παρουσιάζοντας τρία πιάτα (ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο) βασισμένα σε πρώτες ύλες και τεχνικές από τις χώρες της Μεσογείου. Μέσα σε χρονικό διάστημα 90 λεπτών εκτέλεσαν τις πρωτότυπες συνταγές που είχαν εμπνευστεί και προπονηθεί στη σχολή, ακολουθώντας τα Διεθνή πρωτόκολλα αξιολόγησης στην κατηγορία MEDITERRANEAN SCHOOL OF THE YEAR 2025.Επίσης ομάδα σπουδαστών του τμήματος μαγειρικής της σχολής LE MONDE κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο στην κατηγορία BLACK BOX, όπου οι σπουδαστές παραλαμβάνουν ένα καλάθι με πρώτες ύλες που δεν γνωρίζουν από πριν τι υλικά περιέχει και πρέπει αρχικά να εμπνευστούν μια συνταγή, να την καταγράψουν και στην συνέχεια να την εκτελέσουν μέσα σε μια ώρα.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σπουδαστές της LE MONDE κατέκτησαν μετάλλιο και στις δυο κατηγορίες που είχαν συμμετοχή.Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Chef’s Club υπό την αιγίδα της WACS (World Association of Chefs Societes) και έλαβε χώρα 1 – 3 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της Έκθεσης EXPOTROF 2025. Οι διαγωνιζόμενοι κρίθηκαν με βάση διεθνή κριτήρια που αφορούσαν όλα τα στάδια παρασκευής καθώς και το τελικό γευστικό και αισθητικό αποτέλεσμα του κάθε πιάτου.Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους σπουδαστές μας που διαγωνίστηκαν καθώς και στους προπονητές καθηγητές της σχολής για την άριστη προετοιμασία τους!Οι κατηγορίες και οι σπουδαστές της σχολής LE MONDE που διαγωνίστηκαν ήταν:ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στην κατηγορία1) Μιχαλάκη Μαρία-Μυρσίνη, σπουδάστρια μαγειρικής τέχνης2) Βασιλείου Δημήτριος, σπουδαστής μαγειρικής τέχνης3) Πετρουλάκης Δημήτριος-Σπυρίδων, σπουδαστής ζαχαροπλαστικής τέχνης1) Μιχάλης Ντουνέτας executive chef/ Καθηγητής Σχολής LE MONDE2) Χάρης Ψιλόπουλος executive pastry chef/ Καθηγητής Σχολής LE MONDE