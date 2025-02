Το BCA College Γιορτάζει την 49η Τελετή Αποφοίτησης με Ιστορικές Ανακοινώσεις

Κλείσιμο

Σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, οι απόφοιτοι, που ξεπέρασαν τους 320, γιόρτασαν μαζί με πολιτικούς, επιχειρηματίες, συγγενείς και φίλους, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του BCA College.Η τελετή ξεχώρισε για την αναγόρευση του κυρίου Θεοδώρου Φέσσα, Ιδρυτή και Προέδρου της εταιρείας Quest Συμμετοχών Α.Ε. και πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of West London (UWL). Το UWL κατατάσσεται στην 30η θέση στην Guardian list από τα 122 πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, γεγονός που αποδεικνύει την ακαδημαϊκή του αριστεία. Με αυτή την αναγόρευση, αναγνωρίστηκε η πολύτιμη συμβολή του κυρίου Φέσσα στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.Παράλληλα, ανακοινώθηκε επίσημα η ανακήρυξη του BCA College ως Branch Campus (Παράρτημα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) του University of West London, από τον Peter John CBE, Vice-Chancellor και President του UWL. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το BCA College, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος και θέτοντας τα θεμέλια για τη μετάβαση του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.Η συνεργασία του BCA College με το UWL έχει μακρά ιστορία, βασισμένη σε αμοιβαίο σεβασμό και κοινό όραμα για την ακαδημαϊκή αριστεία. Το UWL και το BCA College, μέσω του ναυτιλιακού του παραρτήματος στο Λονδίνο (Hellenic Institute of Maritime Studies - HIMS), έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους να παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας με διεθνή απήχηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το BCA College διαθέτει επίσης διεθνή παραρτήματα στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, τη Νότιο Αφρική, την Ινδία και την Ιταλία, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και προσφέροντας τη δυνατότητα σε φοιτητές από όλο τον κόσμο να αποκτήσουν ποιοτική εκπαίδευση.Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους με υπερηφάνεια, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναγνώριση και αισιοδοξία για το μέλλον.Η τελετή αυτή αποτελεί ορόσημο για το BCA College, που συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των φοιτητών του, στις διεθνείς συνεργασίες και στην καινοτομία, ενισχύοντας τη φήμη του ως το καλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.