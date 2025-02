Η Converse παρουσιάζει ένα δίπολο αγάπης για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με πρωταγωνίστρια την Alex Consani

Η Alex Consani, 2024 model of the year, πρωταγωνιστεί στην “Love me, Love me not” καμπάνια που συνδυάζει την flirty και θηλυκή πλευρά με το μότο “Love me” και την πιο edgy με το “Love me not”, παροτρύνοντας μας να μετατρέψουμε κάθε στιγμή σε party.Η καμπάνια παρουσιάζει την Converse Valentine’s day συλλογή, με την Alex Consani να φοράει δύο hero pieces της συλλογής: τα κρεμ Chuck 70 hi και τα μαύρα δερμάτινα Chuck 70 De Luxe Heel Platform με ασημί studs. Η συλλογή περιλαμβάνει μοντέλα, όπως το παστέλ ροζ χαμηλό Chuck 70, το δερμάτινο Chuck Taylor De luxe Heel, και Lift Platforms που αναδεικνύουν το “Love me, Love me not” δίπολο. Όλα τα μοντέλα έχουν OrthoLite σόλα και συνοδεύονται από μια love-themed ετικέτα, ενώ η apparel σειρά βγαίνει με τα Valentine’s Day Boxy T-Shirt και Patch T-Shirts.Ακολουθώντας το go-getter spirit της, η Converse δημιουργεί μια συλλογή για αυτούς που θέλουν να την αφιερώσουν στον εαυτό τους.