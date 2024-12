Οι νέες συναρπαστικές σειρές «Μr.Loverman», «Α Very Royal Scandal» θα καθηλώσουν στα κανάλια Novacinema!

Κλείσιμο

Mε τις πρεμιέρες «Μr.Loverman» βασισμένη στο βιβλίο της Μπερναρντίν Εβαρίστο και «A Very Royal Scandal» ενώ στα EON Box Sets θα είναι διαθέσιμοι οι κύκλοι «A Very English Scandal» και «A Very British Scandal»Συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρέςH σειρά «Μr.Loverman» βασισμένη στο βιβλίο της Μπερναρντίν Εβαρίστο έρχεται από την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema4 και η σειρά «A Very Royal Scandal» από τηΗ δραματική σειράμε τονκάνει πρεμιέρα τηνκαι θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:00. Μια συγκινητική και αστεία δραματική ιστορία για έναν οικογενειάρχη που ζει μία κρυφή ζωή και θέλει να τερματίσει τον γάμο του για να ζήσει με τον καλύτερό του φίλο, με τον οποίο έχει σχέση για 50 χρόνια.Από τηκαιθα προβάλλεται η δραματική σειράμε τουςand. Μία νύχτα. Μία ώρα. Μία συνέντευξη που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Βασισμένη στη συνέντευξη του 2019 μεταξύ της Έμιλι Μέιτλις και του πρίγκιπα Άντριου για τις σκανδαλώδεις κατηγορίες που αντιμετώπισε για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρέςOι σειρές στο Novacinema4 όπως και όλο το περιεχόμενο των καναλιών Novacinema είναι προσβάσιμο σε όλη την Ελλάδα με μια επίσκεψη στο eon.nova.gr , όπου όλοι μπορούν να αποκτήσουν έναν μοναδικό κωδικό και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση για την εορταστική περίοδο και να επιλέξουν το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.