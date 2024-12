Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, Corporate Social Responsibility Manager of the Year

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια Coca–Cola Τρία Έψιλον, Ελλάδα & Κύπρος

Με 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο ελληνικό λιανεμπόριο, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να πρωτοπορεί, κατακτώντας μια σπουδαία διάκριση η οποία αναγνωρίζει τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική προσφορά. Στα φετινά Manager of the Year 2024, η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, ανακηρύχθηκε Corporate Social Responsibility Manager of the Year, για τη στρατηγική της συνεισφορά στη δημιουργία ενός υπεύθυνου επιχειρηματικού μοντέλου.Στον θεσμό Manager of the Year που αναδεικνύει και επιβραβεύει κορυφαία στελέχη που προάγουν την αριστεία στην ηγεσία και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, αποτελώντας πρότυπα για τον επιχειρηματικό κόσμο, η Βασιλική Αδαμίδου αναδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική Manager στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, με κριτήρια την επιτυχημένη στρατηγική που ανέπτυξε και τις αποφάσεις που έλαβε προς όφελος της κοινωνίας και της εταιρείας. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στη Βασιλική Αδαμίδου από την Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τη Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια Coca–Cola Τρία Έψιλον, Ελλάδα & Κύπρος, μετά από αξιολόγηση και ψηφοφορία ευρύτατης επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών θεσμικών φορέων και ινστιτούτων της ελληνικής αγοράς.Αυτή η σημαντική διάκριση αναγνωρίζει τη στρατηγική συμβολή της Βασιλικής Αδαμίδου στη Lidl Ελλάς, η οποία με συνέπεια επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και δεσμεύεται στη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος εδώ και 15 χρόνια.«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνω αυτήν τη διάκριση, η οποία αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της Lidl Ελλάς να χτίσει ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον. Η επιτυχία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη στήριξη της εξαιρετικής ομάδας μου και της Διοίκησης, που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για κοινωνική προσφορά, περιβαλλοντική προστασία και διαφάνεια στις επιχειρηματικές μας πρακτικές. Η βράβευση αυτή μας εμπνέει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, παραμένοντας πιστοί στις αξίες μας. Είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να συμβάλω στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου μέσα από τον ρόλο μου στη Lidl Ελλάς», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Lidl Ελλάς ως πρωτοπόρου οργανισμού που θέτει νέα πρότυπα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη. Με καινοτόμες πρωτοβουλίες και σταθερή προσήλωση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η εταιρεία επενδύει στο μέλλον και παραμένει σταθερός σύμμαχος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.