Πλαίσιο Computers: ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις για το εργασιακό της περιβάλλον

Η Πλαίσιο κλείνει φέτος 55 χρόνια από τη δημιουργία της, μέσα στα οποία εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο ελληνικό retail αλλά και σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στη χώρα. Αυτό που είναι σταθερό σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι η φιλοσοφία του Πλαισίου να φροντίζει τους ανθρώπους του. Από τη μικρή ομάδα που ξεκίνησε το εγχείρημα Πλαίσιο, πριν από 5 δεκαετίες, η εταιρεία σήμερα μετρά περισσότερους από 1600 εργαζόμενους, οι οποίοι, για το 2024, την ανέδειξαν ως Great Place to Work certified, με βάση την πλέον αναγνωρισμένη μεθοδολογία που πιστοποιεί το εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων.Η αναγνώριση της εταιρείας ως ιδανικό περιβάλλον εργασίας, έρχεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους της και δεν πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Η Πλαίσιο έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση και το 2023, έχει διακριθεί στη λίστα του Best Workplaces δύο φορές, καταλαμβάνοντας την 4η θέση το 2019 και την 7η το 2017 ενώ το 2024 βρέθηκε στην 8η θέση, στη λίστα Best Workplaces for Women στην Ελλάδα.Η πιστοποίηση Great Place to Work πραγματοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Οι ίδιοι οι #plaisiopeople συμμετείχαν στην έρευνα, αποτυπώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που τους επιτρέπουν να είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί, να εξελίσσονται και να μεγαλώνουν μέσα στο Πλαίσιο.Η Πλαίσιο συνεχίζει και θα συνεχίσει να προσφέρει στους #plaisiopeople, τους 1600 εργαζομένους της, που απασχολούνται στα καταστήματα, στα κεντρικά γραφεία, στην εξυπηρέτηση πελατών, στις πωλήσεις B2B και τα logistics, όλα αυτά που τους κάνουν χαρούμενους στη δουλειά τους. Όλα αυτά, δηλαδή, που κάνουν και την ίδια την εταιρεία ένα Great Place to Work.Η στρατηγική της για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: ανοιχτή επικοινωνία, ενδυνάμωση, προσανατολισμός στη γνώση και επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτοί οι πυλώνες συνθέτουν μια εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στην ικανοποίηση, τη συμπερίληψη και την ισότητα, οδηγώντας την Πλαίσιο σε διακρίσεις για το περιβάλλον εργασίας που παρέχει.Η Θετική Εργασιακή Εμπειρία των #plaisiopeopleΟι #plaisiopeople είναι η ομάδα της Πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει 100 διαφορετικές ειδικότητες και ξεχωρίζει για τη συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης, με την Plaisio Academy να μετρά φέτος περισσότερες από 65.255 ώρες βιωματικών εκπαιδεύσεων. Η συνεχής εξέλιξη των εργαζομένων μέσα στην ίδια την εταιρεία, αποτυπώνεται με αριθμούς: τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, 10% των εργαζόμενων της εταιρείας από τα καταστήματα ανέλαβαν έναν υψηλότερο ρόλο και θέση, ενώ, συνολικά, το 85% στις διευθυντικές και managerial θέσεις προέρχονται από εσωτερικές προαγωγές.Η θετική εργασιακή εμπειρία των #plaisiopeople συντελείται στη βάση του σεβασμού, της εκτίμησης και των ίσων ευκαιριών εξέλιξης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την καταγωγή ή άλλα χαρακτηριστικά. Η ισότητα και η αποδοχή γίνονται πράξη στην Πλαίσιο, με το 49% των εργαζομένων της να είναι γυναίκες όπως και το 35% των διευθυντικών της στελεχών. Το 97% των γυναικών στην εταιρεία δηλώνει ότι έχει ίση μεταχείριση σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους του ενώ σχεδόν 9 στις 10 γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία (87%) δηλώνουν ότι απουσιάζουν οι διακρίσεις βάσει φύλου.