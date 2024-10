Nova: Μεγάλος Χορηγός στις επετειακές 30ές Νύχτες Πρεμιέρας που ξεκίνησαν με λάμψη και κεντρικό μήνυμα την χαρά και την αγάπη για το σινεμά!

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μαρία Μπόμπολα - Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Αγάπη Κεφαλογιάννη - Διευθύντρια Προγράμματος Nova, Τατιάνα Παππά - Γενική Διευθύντρια Νυχτών Πρεμιέρας

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αγάπη Κεφαλογιάννη - Διευθύντρια Προγράμματος Nova, Τατιάνα Παππά - Γενική Διευθύντρια Νυχτών Πρεμιέρας, Μάρθα Κεσίσογλου – Corporate Affairs Executive Director της Nova

Στιγμιότυπο από την κατάμεστη αίθουσα στο Μέγαρο Μουσικής στην τελετή έναρξης των επετειακών 30ών Νυχτών Πρεμιέρας

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός το επετειακό 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Το φεστιβάλ με λαμπερές παρουσίες και κεντρικό μήνυμα την χαρά και την αγάπη για το σινεμά, έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την προβολή του Χρυσού Φοίνικα των φετινών Καννών, το ANORA του Σον Μπέικερ.Την τελετή έναρξης τίμησαν με την παρουσία τους ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας, η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρία Μπόμπολα, εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, τον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση και τη μουσική καθώς και εκπρόσωποι σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και θεσμών που στηρίζουν σταθερά και έμπρακτα την δημιουργική παραγωγή της χώρας.Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Senior Program Manager της Nova η οποία δήλωσε: «Οι νύχτες πρεμιέρας γιορτάζουν τα 30 τους γενέθλια και η Nova βρίσκεται εδώ για 3η χρονιά σαν μεγάλος χορηγός αυτής της μοναδικής και πολύπλευρης κινηματογραφικής γιορτής της πόλης μας!Φέτος στην επετειακή χρονιά, τα κανάλια Novacinema συμπλέουν με το Φεστιβάλ προβάλλοντας μια σειρά από μοναδικές βραβευμένες ταινίες που έχουν προβληθεί από τις Νύχτες πρεμιέρας όπως το "How to have Sex" της Molly Manning Walker που βραβεύτηκε πέρυσι με την Χρυσή Αθηνά, τις Οσκαρικές "The Zone of Interest" "Anatomy of a Fall", και το μοναδικό "Lost in Translation ", "The Teachers Lounge", "Decision to Leave", "Twelve Monkeys"," Dogtooth" και "Toni Erdman".Παράλληλα η κριτικός κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου, επιμελείται και παρουσιάζει μια σειρά από εκπομπές Off screen & podcasts, διαθέσιμα από σήμερα στην ΕΟΝ με καλεσμένους τον Λουκά Κατσίκα Καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ και την Μαρία Ναθαναήλ Υπεύθυνη Επικοινωνίας, να μιλούν για τη δημιουργία, τα πρώτα χρόνια και το μεγάλο ταξίδι των Νυχτών μέχρι το σήμερα. Ευχόμαστε Χρόνια πολλά στο Φεστιβάλ και να τα εκατοστήσει!».



Η Nova, στηρίζει τις Νύχτες Πρεμιέρας, ως Μεγάλος Χορηγός, με στόχο την ανάδειξη των πλούσιων δράσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας φέρνοντας μαζί το σινεμά σε μια νέα εποχή. Η εμβληματική διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, ξανασυστήνει κλασικές και αναδεικνύει νέες φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου, παρουσιάζει στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και πιο προσδοκώμενες ταινίες της χρονιάς, προσκαλεί και φιλοξενεί καταξιωμένα μέλη της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας και διοργανώνει αφιερώματα, ειδικές προβολές, masterclass και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.