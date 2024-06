Mastercard: Η απόλυτη foodie εμπειρία του Around the table επιστρέφει!

Κλείσιμο

Το, το γαστρονομικό event από τη, επιστρέφει για 3η συνεχή χρονιά και προσκαλεί τους κατόχους καρτών Mastercard και λάτρεις του καλού φαγητού να απολαύσουν ειδικά σχεδιασμένα menus, βασισμένα σε τοπικά υλικά, τα οποία προσφέρονται σε προνομιακές τιμές.Από τις, οι σεφ 40 αγαπημένων εστιατορίων της Αθήνας δημιουργούν αποκλειστικά για το Around the table 40 tailor-made menus έως 40€/άτομο, που αναδεικνύουν τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις και δίνουν έμφαση στην εντοπιότητα και την εποχικότητα. Όλοι οι κάτοχοι καρτών Mastercard μπορούν να κάνουν εύκολα την κράτησή τους στο εστιατόριο της επιλογής τους μέσω της πλατφόρμας aroundthetable.gr και να δοκιμάσουν τα πιο viral πιάτα της πόλης με έμπνευση από την ελληνική κουζίνα.Επιπλέον, στο πλαίσιο του Around the table, οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια σειρά από ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες δίπλα σε καταξιωμένους σεφ και να ανακαλύψουν την πολυμορφία της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας μέσα από αυθεντικές συνταγές, αρωματικά cocktails, μαθήματα μαγειρικής και ελληνικά κρασιά. Οι εμπειρίες είναι διαθέσιμες μέσα από την ίδια πλατφόρμα.Την Πέμπτη, 30 Μαΐου, celebrities, στελέχη των media, αλλά και γνωστοί foodies έδωσαν το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό κήπο του εστιατορίου zohόs, στο πλαίσιο του Around the table. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν πρώτοι την Around the table εμπειρία, καθώς απόλαυσαν το ειδικά σχεδιασμένο μενού, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μία από τις ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες της ενέργειας., ανέφερε: «Το Around the table δεν είναι απλώς ένα ακόμα γαστρονομικό γεγονός. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια πρωτοβουλία, όπου θα δώσει την ευκαιρία στις νέες γενιές να ανακαλύψουν τη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μενού σε προνομιακές τιμές. Φυσικά, το Around the table αποτελεί για όλους την τέλεια αφορμή να μαζευτούμε γύρω από ένα τραπέζι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να απολαύσουμε τα πιο viral πιάτα της πόλης, ανακαλύπτοντας παράλληλα τη γευστική κληρονομιά της Ελλάδας.»Tο Around the table υλοποιείται με την υπογραφή της Mastercard, ενώ την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy.