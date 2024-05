Ο κορυφαίος Tim Grover έρχεται στην Ελλάδα

Κλείσιμο

“Tim Grover was by my side for 15 years, and knows more than anyone about building winners.” -- Michael Jordan“Tim Grover is the master of mental toughness.” -- Kobe Bryant“Top 5 Mindset & Performance Coach in the World” -- USA TodayΤι χρειάζεται για να επιτύχεις απόλυτη πνευματική και σωματική κυριαρχία;Πώς να είσαι αμείλικτος και να πετυχαίνεις ό,τι επιθυμείς;Ποια είναι η αλήθεια για τα εμπόδια και τις προσκλήσεις που βρίσκονται ανάμεσα σε εσάς και τους στόχους σας;Πως θα γίνεται πιο δυνατοί, γρήγοροι και ισχυροί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά;Πώς γίνονται καλύτεροι ακόμα και οι καλύτεροι… και πώς μπορείς κι εσύ;