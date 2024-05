Live A Legacy: Η Mastercard και το Women On Top στηρίζουν τη γυναικεία ενδυνάμωση για 6η χρονιά

Κλείσιμο

Η Mastercard και το Women On Top, πιστές στη δέσμευσή τους για ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό χώρο για γυναίκες και άνδρες, πραγματοποίησαν το 6ο Live A Legacy, την πρωτοβουλία-θεσμό για τη γυναικεία ενδυνάμωση και συμπερίληψη.Το ραντεβού δόθηκε στο αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, το Σάββατο 18 Μαΐου. Για μία ακόμη χρονιά ενδιαφερόμενες/οι για την εργασιακή συμπερίληψη κι ενδυνάμωση έδωσαν το παρόν, μεταξύ των οποίων κορίτσια που ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα, αλλά και γυναίκες που αναζητούν έμπνευση και εφόδια στη διαδρομή τους προς την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Το σήμα της εκκίνησης έδωσαν οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, Λυδία Παπαϊωάννου και Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι με τον δικό τους μοναδικό τρόπο καλωσόρισαν τους πάνω από 450 επισκέπτ(ρι)ες. Η φετινή εκδήλωση του Live A Legacy, με κεντρική θεματική το “Threads of success”, φιλοξένησε καταξιωμένες/ους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαπρέπουν στους κλάδους της τεχνολογίας, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας. Μέσα από ομιλίες, fireside chats, βιωματικές συνεντεύξεις και διαδραστικά panels, οι ομιλήτριες και ομιλητές προσέφεραν έμπνευση, ξεδιπλώνοντας τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας επί σκηνής.Η εκδήλωση Live A Legacy ήταν πλήρως προσβάσιμη σε ΑμεΑ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλες & όλους να συμμετέχουν. Επιπλέον, η ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα διασφάλισε την πλήρη κατανόηση και συμμετοχή όσων ατόμων παρευρέθηκαν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής και συμπερίληψης.Την εκδήλωση άνοιξε η Jessica Claar, Senior Vice President της Mastercard στον τομέα του Marketing Communications για την Κεντρική Ευρώπη, η οποία μοιράστηκε την πορεία της, αναδεικνύοντας τους πολυσύνθετους ρόλους που κλήθηκε να αναλάβει σαν εργαζόμενη γυναίκα. Στη συνέχεια, η Δρ. Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πολυτεχνείου Δανίας, και η Δρ. Φιόρη Ζαφειροπούλου, ιδρύτρια του Fashion Revolution Greece & SOFFA και του Ερευνητικού Κέντρου Βιώσιμης Μόδας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συντονίστρια τη Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια και υπεύθυνη προγραμμάτων ενδυνάμωσης & εκπαιδευτικών παρεμβάσεων του οργανισμού Women On Top, ανέδειξαν τη σχέση μεταξύ βιωσιμότητας, επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωσης, ενώ η Ακτιβίστρια και Ιδρύτρια της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, Lauretta Macauley, μοιράστηκε την ιστορία της ως μαύρη γυναίκα στην Ελλάδα. Έπειτα, τη σκυτάλη πήρε η Χρυσέλλα Λαγαρία, συν-ιδρύτρια και CEO του Black Light Athens, η οποία τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης για την υπέρβαση των διακρίσεων. Στο πλαίσιο του "Live a Legacy Internship Program", η Βίκυ Σακελλαριάδη, Marketing Specialist στη Mastercard και η Γαλάτεια Χαράτση, Account Executive στη McCann Worldgroup Greece, ανέδειξαν τη συνεισφορά του προγράμματος στη γυναικεία ενδυνάμωση. Αντίστοιχα, η Ψυχοθεραπεύτρια Χρυσούλα Ηλιοπούλου μίλησε για τη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων εργασίας για τις γυναίκες. Στο panel που συντόνισε η Λουκία Χωραφά, Επικεφαλής Marketing & Επικοινωνίας της Mastercard για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Microsoft, για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ο Χρήστος Παρναβέλας, Head of Εmployee Εngagement στην Lidl Hellas, και η Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής των Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτισμού της Alpha Bank, συζήτησαν την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων, ενώ η γεωπόνος Αργυρώ Κουτσουράδη απέδειξε ότι οι γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν σε "θεωρητικά" ανδροκρατούμενους κλάδους. Παράλληλα, οι μέντορες και οι mentees του "Live A Legacy" υπογράμμισαν τη σχέση της επικοινωνίας και της ενδυνάμωσης, ενώ στα fireside chat, η Μαρίλη Νίκα, AI Product Lead στη Google, και η Ελένη Ακτύπη, Managing Director του WE LEAD, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους ως γυναίκες leaders στον τομέα της τεχνολογίας. Η Χριστίνα Λεϊμονή, Επικεφαλής Marketing & Operations Microsoft, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανέδειξε το ζήτημα των πολλαπλών ταυτοτήτων, ενώ ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, μίλησε για τις φυλετικές ανισότητες που καλλιεργούνται στη συνείδηση της κοινωνίας μέσα από τις διακρίσεις που κάνει ο Τύπος. Τέλος, η μαγείρισσα Γωγώ Δελογιάννη εξήγησε πώς η προσωπική της ενδυνάμωση συνδέθηκε με την επαγγελματική της εξέλιξη.Σε συνέχεια της περσινής πετυχημένης διοργάνωσης, το Live A Legacy υλοποίησε φέτος δύο ακόμα φυσικές εκδηλώσεις, προκειμένου να προσφέρει στις γυναίκες τα τεχνικά εργαλεία για την επαγγελματική τους καταξίωση. Τα Mentoring Days επέστρεψαν ξανά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 19 και 25 Μαΐου. Δύο επιπλέον ημέρες αφιερωμένες στη γυναικεία ενδυνάμωση ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, όπου οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένες επαγγελματίες, να λάβουν μέρος σε speed mentoring sessions και διαδραστικά workshop ενδυνάμωσης για πρακτική εξάσκηση.Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Live A Legacy, η Mastercard προσφέρει το Internship Program. Στο πλαίσιο του οποίου δίνονται θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης από το δίκτυο συνεργατών της Mastercard, ώστε να βοηθήσει έμπρακτα τις νέες γυναίκες να κάνουν το πρώτο επαγγελματικό τους βήμα. Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης στο www.mastercard.gr/livealegacy Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Φέτος το Live A Legacy πραγματοποιείται για 6η χρονιά, αποτελώντας πλέον έναν συνεχώς εξελισσόμενο θεσμό. Από το 2018 μέχρι και σήμερα έχουμε κατορθώσει να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου μέσα από τις προσωπικές ιστορίες, τις συζητήσεις και τις δράσεις που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τη συμπερίληψη και τη γυναικεία ενδυνάμωση στο επαγγελματικό περιβάλλον αποτελούν προτεραιότητα για εμάς στη Mastercard, καθώς προσφέρουν έμπνευση αλλά και τα κατάλληλα εφόδια, ώστε οι άνθρωποι να νοιώσουν σίγουροι και δυνατοί να διεκδικήσουν το επαγγελματικό τους όραμα».Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του Women On Top, ανέφερε πως: «Για μια ακόμη χρονιά, το Live a Legacy, μέσα από 3 πολύ ξεχωριστές ημέρες, ήρθε να γεμίσει το κοινό με έμπνευση και ουσιαστική ενδυνάμωση. Ανάμεσα σε όλα αυτά που ζήσαμε, συγκινηθήκαμε με ιστορίες, χειροκροτήσαμε αποτυχίες, μάθαμε καλές πρακτικές και -πολύ σημαντικό- ακούσαμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, από όπου κι αν βρισκόμαστε, τόσο για εμάς όσο και για τις/τους γύρω μας. Η επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι στον πυρήνα του Women On Top και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Live a Legacy, είμαστε εκεί για να εξυπηρετούμε αυτό το σκοπό!»