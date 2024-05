Τα My market στηρίζουν για 2η χρονιά τους εργαζομένους τους που θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους

Κλείσιμο

Tα My market τίμησαν την Ημέρα της Μητέρας στις 12 Μαΐου και σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live, για 2η συνεχόμενη χρονιά, καλύπτουν πλήρως τα έξοδα για τρεις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε εργαζομένους τους, στηρίζοντας έμπρακτα την επιθυμία τους να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.Η συνεργασία με τη Be-Live ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας και την Ημέρα του Πατέρα, προσφέροντας τις θεραπείες σε εργαζομένους της εταιρείας που τις έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις τους.Τα τρία ζευγάρια θα επιλεχθούν με βάση ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που έχει ορίσει η Be-Live, μέσα από μία διάφανη και αξιόπιστη διαδικασία. Βασικό κριτήριο ένταξης ενός ζευγαριού στο πρόγραμμα είναι ένας από τους δύο συζύγους να ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, ενώ συμμετοχή μπορεί να δηλώσει κάθε εργαζόμενος/εργαζόμενη, από όλη την Ελλάδα.Τα My market, υποστηρίζουν έμπρακτα το θεσμό της οικογένειας και με κάθε ευκαιρία θέλουν να τον ενδυναμώνουν. Η συνέχιση της κίνησης αυτής για δεύτερη χρονιά επιβεβαιώνει την ουσιαστική στήριξη της εταιρείας στους ανθρώπους της και στο δικαίωμα όλων για τη δημιουργία της οικογένειας που ονειρεύονται!Αναφορικά με την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας η Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας σχολίασε: «Είμαστε περήφανοι που για 2η χρονιά συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Be-Live, στηρίζοντας έμπρακτα το θεσμό της οικογένειας, που αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες της Εταιρικής μας Υπευθυνότητας. Η ανταπόκριση των ανθρώπων μας σε αυτή την κίνηση ήταν μεγάλη και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας μας, από την πρώτη χρονιά υλοποίησης της, έχουν πλέον ευχάριστα νέα να μοιραστούν μαζί μας. Μία από τις συναδέλφους μας έχει τη χαρά να κυοφορεί, ενώ οι άλλες τρεις βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας, και τους ευχόμαστε τα καλύτερα!».Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, τα My market δημιούργησαν ένα ξεχωριστό video, που αναδεικνύει την αξία του να είσαι Μητέρα.