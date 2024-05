Η Nova στο Φεστιβάλ Καννών με το ξεχωριστό αφιέρωμα «Cannes you feel it?»

Και αυτό τον Μάιο η Nova πάει Κάννες! Με αφορμή τη λαμπερή διοργάνωση του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το Novacinema2 στρώνει το κόκκινο χαλί και δίνει την ευκαιρία στους σινεφίλ να απολαύσουν από την Τετάρτη 15/5 έως και τη Δευτέρα 27/5 ένα ξεχωριστό αφιέρωμα « Cannes you feel it? ». Κάθε βράδυ, στις 22:00, οι σινεφίλ θα μπορούν να απολαύσουν μια ταινία που έγραψε ιστορία. 8 σπουδαίες ταινίες, από 8 κορυφαίους σκηνοθέτες που κατέκτησαν ή διεκδίκησαν τον Χρυσό Φοίνικα!Σε αυτές τις 8 νύχτες λάμψης, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται στις 21:45 καθημερινά για τα νέα της ημέρας από το Φεστιβάλ με ειδήσεις, συνεντεύξεις και αποκλειστικά στιγμιότυπα των σταρ.Οι ταινίες που θα προβληθούν Novacinema2 (22:00) είναι«Asteroid City» (15/5 & 27/5) του Wes Aderson, υποψήφιου για τον Χρυσό Φοίνικα το 2023«The Pianist» (16/5) του Roman Polanski, νικητή του Χρυσού Φοίνικα το 2022«Paris, 13th District» (17/5) του Jacques Audiard​, υποψήφιου για τον Χρυσό Φοίνικα το 2021

«Decision to Leave» (20/5) του Park Chan Wook, υποψήφιου για τον Χρυσό Φοίνικα το 2022​ «R.M.N.» (21/5) του Cristian Mungiu, υποψήφιου για τον Χρυσό Φοίνικα το 2022«Missing» (22/5) του Κώστα Γαβρά, νικητή του Χρυσού Φοίνικα το 1982«Les Miserables» (23/5) του Ladj Ly, υποψήφιου για τον Χρυσό Φοίνικα το 2019«La Dolce Vita» (24/5) του Federico Fellin, νικητή του Χρυσού Φοίνικα το 1960Παράλληλα, το podcast «Off Screen» της κριτικού κινηματογράφου της Nova, Πόλυς Λυκούργου αυτό τον μήνα είναι αφιερωμένο στο Φεστιβάλ Καννών! Παρέα με τους έγκριτους κριτικούς κινηματογράφου Λήδα Γαλανού και Μανώλη Κρανάκη, θα βάλουν τους σινεφίλ στο κλίμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μας μιλούν για το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, για το αν θα είναι ένα ακόμα αριστούργημα η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Kinds of Kindness, αν θα είναι το Μegalopolis η μεγάλη επιστροφή του Φράνσις Φορντ Κόπολα και όχι μόνο! Επίσης, μοιράζονται μαζί σας τις πιο ιστορικές στιγμές του φεστιβάλ, ταινίες που τους συγκίνησαν, συναντήσεις με μεγάλους σταρ και λαμπερά πάρτι.Για ακόμα μία χρονιά, από τις 14 μέχρι τις 25 Μαΐου, η Πόλυ Λυκούργου κριτικός κινηματογράφου της Nova, θα βρίσκεται στις Κάννες και θα σας μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών με καθημερινές ανταποκρίσεις μέσα από τα social media των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema. Θα σας παρουσιάσει ποιες ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, θα μάθετε όλα όσα γίνονται μέσα κι έξω από τις αίθουσες και θα απολαύστε στιγμιότυπα με τους λαμπερούς καλεσμένους του φεστιβάλ!Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.