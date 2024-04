Μαζί για τη Θεσσαλία: Η Coca-Cola στην Ελλάδα και το Global Water Partnership – Mediterranean ανακοινώνουν αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη των Τρικάλων με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation

Κλείσιμο

Η Coca-Cola στην Ελλάδα παραμένει ενεργά στο πλευρό των κατοίκων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, από την πρώτη στιγμή της καταστροφής τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έργα υποδομής που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, ανακοινώθηκε, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation, και το οποίοΤο τεχνικό αντιπλημμυρικό έργο και η σημαντική του επίδραση συζητήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα παρουσία του Δημάρχου της πόλης κ. Νίκου Σακκά, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κας Χρύσας Ντιντή, του κ. Χρήστου Μπλουγούρα, Προέδρου της ΔΕΥΑT, του κ. Νίκου Σκόνδρα, Τεχνικού Υπεύθυνου Έργου του GWP-Med, του κ. Σταύρου Μουρελάτου, Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola Hellas και της κ. Μαρίας Αναργύρου Νίκολιτς, Γενικής Διευθύντριας της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Πρόκειται για το πρώτο έργο. Παράλληλα, αποτελεί μια πρωτοβουλία, που με τη στήριξη του The Coca-Cola Foundation, ενισχύει τη δέσμευση της Coca-Cola στην Ελλάδα για στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική συμβολή στην αποκατάσταση των κοινοτήτων μετά από φυσικές καταστροφές.Το έργο αφορά στην, μιας από τις περιοχές της πόλης που υπέστη σημαντικές ζημιές κατά τις καταστροφικές πλημμύρες.το έργο αυτό,, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων που αντιμετωπίζει η περιοχή. O διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του αντιπλημμυρικού έργου αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στον Απρίλιο 2024. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, παράλληλα με το παραπάνω τεχνικό έργο, ο διεθνής οργανισμός GWP-Med θα υλοποιήσει δράσεις ενδυνάμωσης τοπικών φορέων καθώς και επιμορφωτικές δράσεις σχολικής εκπαίδευσης στα Τρίκαλα για την προώθηση της ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε στοχευμένες ενέργειες άμεσης ανακούφισης και στήριξης των πολιτών δωρίζοντας 2 εκατ. φιάλες νερό AΥΡΑ, διοργανώνοντας συναυλία για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών και ειδών ρουχισμού, αφιερωμένη στους μαθητές της Θεσσαλίας, και υλοποιώντας εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων της Coca-Cola για την υποστήριξη τοπικών αναγκών.Παράλληλα, σε συνεργασία με τοκαι τους Γιατρούς του Κόσμου υποστήριξε ένα ολοκληρωμένογια τους πληγέντες της Θεσσαλίας, μέσω κινητής μονάδας που πραγματοποιεί οργανωμένες επισκέψεις σε χωριά, αλλά και επισκέψεις πόρτα-πόρτα για τις ευπαθείς ομάδες.«Για εμάς στην Coca-Cola είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στην «επόμενη μέρα» και να υλοποιούμε έργα που θωρακίζουν τις περιοχές που απειλούνται από τις καταστροφικές συνέπειες ακραίων φαινομένων. Μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί και το αντιπλημμυρικό έργο στα Τρίκαλα, που υλοποιούμε με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation. Eίμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σήμερα ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να αποφύγουμε εικόνες καταστροφής, όπως αυτές που όλοι βιώσαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο».