«Ιστορίες Γυναικών» που κατακτούν την κορυφή στον αθλητισμό και στη ζωή στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε

Κλείσιμο

Εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. Κάθε Τρίτη στις 21:00 στο Novalifε οι συνδρομητές απολαμβάνουν ντοκιμαντέρ με άρωμα γυναίκας. Αληθινές ιστορίες, εγκλήματα, βιογραφίες, επιτεύγματα ζωής, σύμβολα του στιλ και της μόδας, στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε. Τον Μάρτιο τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν « Venus & Serena, The Game Changers » (5/3), «Alexia: Labor Omnia Vincit Part.1&2» (12/3), «Alexia: Labor Omnia Vincit Part.3» (19/3) και «Girl's Can't Surf» (26/3) είναι αφιερωμένα σε γυναίκες πρωταθλήτριες στον αθλητισμό και στη ζωή, γυναίκες που ξεπερνούν τα όρια κατακτώντας την κορυφή.Ο Μάρτης κάνει…σερβίς στις «Ιστορίες Γυναικών» με το ντοκιμαντέρ «Venus & Serena, οι Game Changers» (5/3, 21:00) όπου οι συνδρομητές θα απολαύσουν μια αφιλτράριστη ματιά στην αξιοσημείωτη ζωή της μεγαλύτερης ομάδας αδερφών που έχει δει ποτέ το επαγγελματικό τένις.Η συνέχεια (12/3 & 19/3, 21:00) ανήκει στην «Alexia: Labor Omnia Vincit». Πρόκειται για μια ισπανική μίνι σειρά αθλητικού ντοκιμαντέρ για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα και την Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια Alexia Putellas.H τελευταία Τρίτη του Μαρτίου (26/3, 21:00) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών το ντοκιμαντέρ «Girl's Can't Surf» το οποίο αφηγείται την άγνωστη ιστορία του πώς μια ομάδα κοριτσιών σέρφερ που αποστάτησαν στη δεκαετία του 1980 πάλεψε για να δημιουργήσει το δικό της επαγγελματικό άθλημα, αλλάζοντας για πάντα την κουλτούρα του σερφ.Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.