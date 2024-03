Διπλή -gold- διάκριση για τον Όμιλο Sani/Ikos

Κλείσιμο

Την κορυφαία διάκριση -Gold- στην κατηγορία «» κατέκτησαν τα θέρετρα του, στα βραβεία, που διοργάνωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο όμιλος Boussias Communications, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ. Η κατηγορία «Best Hotel to Work in», συστάθηκε φέτος για πρώτη φορά με στόχο να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό κλάδο. Η τελετή των βραβείων, που αποτελούν θεσμό για την ελληνική φιλοξενία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στο ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Από τον Όμιλο Sani/Ikos, στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Juan de Hoces, Chief Human Resources Officer, και ο, Chief Marketing Officer, που παρέλαβαν τα βραβεία.«Οι 7.000 εργαζόμενοί μας, εκ των οποίων οι 5.500 στην Ελλάδα, καθημερινά δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για τους επισκέπτες μας, πάντα με σεβασμό για τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά και η κινητήριος δύναμη του Ομίλου Sani/Ikos. Σε αυτούς οφείλεται η απαράμιλλη φιλοξενία των θερέτρων μας, γι’ αυτό επενδύουμε συνεχώς στην εξέλιξη, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη όλων των ομάδων μας», επεσήμανε, κατά τη βράβευση, ο Chief HR Officer του Ομίλου,. «Με τη στήριξη των ανθρώπων μας και έχοντας ως οδηγό τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης -την προστασία των οικοσυστημάτων, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη διαφάνεια, τη συμπερίληψη- ο Όμιλος πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού πολυτελείας, εντός και εκτός συνόρων».αποτελείτης επιχειρηματικής στρατηγικής του Sani Resort και των Ikos Resorts. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση, την προσωπικήκαι τηντων εργαζομένων, ενώ τα μισθολογικά πακέτα, τα οφέλη και οι παροχές (πχ. διαμονή, σίτιση, μετακίνηση) που προσφέρει στο προσωπικό. Στα θέρετρα του Ομίλου Sani/Ikos, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν έναπου σέβεται τηκαι ευνοεί τηνκαι την εξέλιξη.Για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων του, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, προσφέροντας -με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ασύγχρονης διδασκαλίας- ένα προσωπικό «μονοπάτι μάθησης» όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εισαγωγική τους εκπαίδευση και να ενημερωθούν εκτενώς πάνω σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση εργασίας τους. Επίσης, μέσω του, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν μία σειρά από κίνητρα και επιβραβεύσεις για την ανάδειξη των αξιών του Ομίλου και την υψηλού επιπέδου φιλοξενία που προσφέρουν στους επισκέπτες (σχεδόν το 80% των επισκεπτών των θερέτρων Sani και Ikos στην Ελλάδα εκτιμούν ότι το προσωπικό ξεπερνά τις προσδοκίες τους1).Ο Όμιλος έχει αναπτύξει πολλαπλά εργαλεία για τη συνεχή εξέλιξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων του, όπως, το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “”, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και φέτος διεξάγεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, έχοντας ήδη καλύψει 74 θεματικές ενότητες και πάνω από 60.000 ώρες εκπαίδευσης, οι εκδόσεις «Meet your Workplace», το «Onboarding Buddy Program» για το μόνιμο προσωπικό, οι εκπαιδεύσεις Train the Operational Trainer, καθώς και άλλα στοχευμένα προγράμματα πρακτικών και ακαδημαϊκών εκπαιδεύσεων.