Ο Λευτέρης Κορδής έρχεται από την Αμερική στο Half Note για την παρουσίαση του “Aquarelles: Celebrating the Inner Child”

Ο πιανίστας, συνθέτης και καθηγητής στο φημισμένο Berklee College of Music, Λευτέρης Κορδής παρουσιάζει, σε μια και μοναδική εμφάνιση στην Ελλάδα, το νέο του διπλό άλμπουμ “Aquarelles: Celebrating the Inner Child” στις 7 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club