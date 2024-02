Novacinema: Νέες σειρές «Gray», «The Winter King» και νέοι κύκλοι στα «NCIS season 21» και «La Brea season 3»

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στις 22:00 ξεκινάει η δραματική σειρά φαντασίας «The Winter King» και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Eddie Marsan, Iain De Caestecker, Nathaniel Martello-White​ και οι λάτρεις των σειρών θα παρακολουθήσουν πως στη Βρετανία του 5ου αιώνα, ο Άρθουρ Πεντράγκον, αφού είχε εξοριστεί από τον πατέρα του, τον Ύπατο Βασιλιά Ούθορ, επιστρέφει στην Νταμνόνια για να διατηρήσει την ειρήνη, μέχρι ο αδελφός του να μεγαλώσει αρκετά ώστε να ανέβει στον θρόνο.Ο 3ος κύκλος της περιπετειώδους σειράς φαντασίας «La Brea» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 22:00 και θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη την ίδια ώρα με τους Natalie Zea, Eoin Macken, Jack Martin​. Το τέλος μίας εποχής πλησιάζει καθώς οι επιζήσαντες, που είναι κολλημένοι στο παρελθόν, έχουν μία τελευταία ευκαιρία να επιστρέψουν. Τα πάντα διακυβεύονται καθώς η οικογένεια Χάρις αντιμετωπίζει τα πιο επικίνδυνα προϊστορικά πλάσματα.Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Belgravia: The Next Chapter» (κάθε Δευτέρα στις 22:00), «True Detective: Night Country» (κάθε Τρίτη στις 22:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική).Απόλαυσε τις νέες σειρές και τους νέους κύκλους στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.