Ο όμιλος L'Oréal διακρίθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά με βαθμολογία τρία «Α»

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος L'Oréal εντάσσεται στην Α List του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού CDP, ως μία από τις εταιρείες που πρωτοστατούν στον τομέα της περιβαλλοντικής διαφάνειας, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις στα θέματα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των δασών και την ασφάλεια των υδάτων.Η L'Oréal είναι μία από τις μόλις 10 εταιρείες που κατάφεραν να πετύχουν βαθμολογία τρία «A» το 2023 – ανάμεσα σε περισσότερες από 21.000 εταιρείες και είναι η μοναδική εταιρεία που για 8η συνεχόμενη χρονιά έχει λάβει βαθμολογία «Α» και στα τρία περιβαλλοντικά πεδία που αξιολογεί ο CDP.Η ετήσια διαδικασία δημοσίευσης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πτυχών του CDP είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως το κορυφαίο πρότυπο στις πρακτικές διαφάνειας που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα.Πλήρως ευθυγραμμισμένο με το TCFD (Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures), το CDP κατέχει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο και οι βαθμολογίες του χρησιμοποιούνται ευρέως για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμη και ανθεκτική. Το 2023, περισσότερα από 740 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 136 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ζήτησαν από τις εταιρείες να δημοσιεύσουν δεδομένα σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες μέσω της πλατφόρμας του CDP. Ένας εντυπωσιακός αριθμός από 23.000 εταιρείες, ανταποκρίθηκαν.: «Για τη L'Oréal, είναι εξαιρετικά τιμητικό και μας γεμίζει υπερηφάνεια το γεγονός ότι διατηρήσαμε τη βαθμολογία τρία 'Α' για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Θεωρώ αυτό το επίτευγμα κίνητρο για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που ξεκινήσαμε ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ομορφιάς, όταν λάβαμε την καθοριστική απόφαση να μετασχηματίσουμε εις βάθος την επιχείρησή μας σύμφωνα με τα πρότυπα που υποδεικνύουν οι πιο πρόσφατες επιταγές της κλιματικής επιστήμης. Αυτή η μεταστροφή βασίζεται σε μια σειρά από φιλόδοξους στόχους μέχρι το 2030. Σημαντικά ορόσημα έχουν ήδη επιτευχθεί χάρη στην αφοσίωση όλων των ομάδων της L'Oréal υπό το όραμα και την καθοδήγηση της Chief CSR Officer, Alexandra PALT και τη στενή σχέση με ολόκληρο το δίκτυο συνεργασίας μας. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που ανοίγονται μπροστά μας, η μοναδική απάντηση είναι να δράσουμε όλοι μαζί και για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή την κοινή προσπάθεια».Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει το βιώσιμο μετασχηματισμό που ανέλαβε ο Όμιλος L'Oréal και τους φιλόδοξους στόχους της για το 2030 ως μέρος του προγράμματος βιωσιμότητας, L'Oréal for the Future. Tο πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Τη μεταμόρφωσή μας ως Όμιλος, την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού μας οικοσυστήματος και τη συμβολή στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων, μέσω συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση του νερού με βιώσιμο τρόπο, τον σεβασμό της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.Το CDP χρησιμοποιεί μια λεπτομερή και ανεξάρτητη μεθοδολογία αξιολόγησης αυτών των εταιρειών, αποδίδοντας βαθμολογία από το A έως το D- βάση της πληρότητας της δημοσίευσης, της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ξεκάθαρων στόχων. Όσες εταιρείες δεν δημοσιοποιούν ή παρέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες βαθμολογούνται με F.: «Συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες που βρίσκονται στην A List του CDP, καθώς και σε εκείνες που ξεκίνησαν ή επιτάχυναν το ρυθμό τους προς την περιβαλλοντική διαφάνεια το 2023 – παρατηρήσαμε αύξηση 24% στις δημοσιεύσεις στοιχείων το περασμένο έτος και για το λόγο αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια. Μόνο μέσω της θεμελίωσης της διαφάνειας οι εταιρείες μπορούν να αποδείξουν ότι δίνουν έμφαση στον νευραλγικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διασφάλιση ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών, με φιλικό προς το περιβάλλον αποτύπωμα.Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών που βρίσκονται στη φετινή λίστα CDP είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores