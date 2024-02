Ανακύκλωση συσκευών με ένα click!

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε συνεργασία με την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες έρχονται στο χώρο σας για να παραλάβουν IT εξοπλισμό και μικροσυσκευές εντελώς δωρεάν!Μέσω της υπηρεσίας “Recycle IT, with a click” οι πολίτες μπορούν να ανακυκλώσουν οποιαδήποτε συσκευή μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρίες, βάρους έως 4kg και διαστάσεων 20x20x20cm ή 30x30x10cm.Πιο συγκεκριμένα, μπαίνοντας στο electrocycle.gr στην κατηγορία « Υπηρεσίες », μπορεί κανείς να ορίσει το ραντεβού του με την ACS για δωρεάν παραλαβή κατ’ όικον. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλη την Ελλάδα.Παράλληλα, στο πλαίσιο ανάπτυξης σημείων συλλογής, κάδοι μικροσυσκευών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. θα βρίσκονται σε πάνω από 250 καταστήματα του δικτύου της ACS, σε όλη τη χώρα.Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία και την διαδικασία επισκεφθείτε το Ανακύκλωσε με ένα κλικ - Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. (electrocycle.gr) Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος LIFE ECOSWEEE