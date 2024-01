Ανακοινώθηκαν οι νικητές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge

Με τη βράβευση τριών σπουδαίων έργων ολοκληρώθηκε ο καινοτόμος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge. Η πρωτοβουλία της Praktiker Hellas, αφορά την πλήρη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός αστικού διαμερίσματος, σε συνεργασία με την εταιρεία My Greek Vacations, ώστε να γίνει φιλικότερο και προσβάσιμο προς όλους και να αποτελέσει ένα δυνατό ξεκίνημα προς μια κοινωνία συμπεριληπτική.Η βράβευση έγινε σε έναν συμβολικό χώρο, το Myrtillo Café στο οποίο εργάζονται κυρίως άτομα με αναπηρίες. Αυτό έχει τη σημασία του καθώς ο διαγωνισμός «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge διοργανώθηκε για πρώτη φορά, με όραμα να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά στη δημιουργία ενός κόσμου που θα φιλοξενεί όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Σχετικά με τον διαγωνισμό, ο κ., δήλωσε την ημέρα της βράβευσης: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, τόσο για την Praktiker Hellas, όσο και για όλο το οικοσύστημα Home Improvement, καθώς έχουμε την 1η βράβευση τριών σπουδαίων έργων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge. Είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετείχαν τόσο αξιόλογες προτάσεις από νέους επαγγελματίες. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι καθώς η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα αποτελούν βασικές μας αρχές. Στην Praktiker Hellas όραμα μας είναι να εμπνεύσουμε τους επαγγελματίες του χώρου, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν «σπίτια ανοιχτά» για όλους τους ανθρώπους. Με ή χωρίς αναπηρία, σε όποια ηλικία και σε όποιο στάδιο της ζωής τους κι αν βρίσκονται. Έχουν τοποθετηθεί οι σωστές βάσεις για να δημιουργηθεί ένας σπουδαίος θεσμός που δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω!».Ο κ.- τυφλός δικηγόρος, Ιδρυτής της ΑΜΚΕ "Με Άλλα Μάτια" και συντονιστής focus group ατόμων με οπτική, κινητική και ακουστική αναπηρία του φορέα δήλωσε: «Υποβλήθηκαν συνολικά 34 συμμετοχές για πρώτη φορά στο διαγωνισμό, πράγμα που σημαίνει ότι κερδίσαμε ήδη σαν αναπηρικό κίνημα, 34 ομάδες νέων συμμάχων, στην καθημερινή μάχη που δίνουμε για περισσότερη προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον! Με την εντατική μας συνεργασία και υλοποιώντας το ανθρωποκεντρικό, εταιρικό όραμα της Praktiker, τα ανάπηρα άτομα γινόμαστε συνδιαμορφωτές μιας νέας, πιο συμπεριληπτικής καθημερινότητας και με σημείο αναφοράς ένα "Σπίτι Ανοιχτό" που μας χωρά όλες, όλους και όλα, μετακινούμαστε από το "Εγώ" στο "Εμείς"»Οι 3 ομάδες των νέων που τιμήθηκαν φέτος για τις εξαιρετικές μελέτες τους, είναι οι εξής:Θεόδωρος Τσελεπίδης & Μαρία Δημητρούδη , αρχιτέκτονες μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείου Βερολίνου και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου κέρδισανκαι ένα ταξίδι στις εγκαταστάσεις τηςστην Ιταλία. Οι νικητές αυτοί θα έχουν μάλιστα τη χαρά να δουν την πρότασή τους να υλοποιείται το επόμενο διάστημα!Μαρία Αναστασιάδου, Φωτεινή Ηλιοπούλου, Κωνσταντίνα Κουκογιαννίδου, απόφοιτες του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου κέρδισαν 3.000 ευρώ.Ηλέκτρα Λυκούδη, αρχιτέκτων μηχανικός του πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακες σπουδές στο landscape design στο Πολυτεχνείο του Μιλάνο και Αφροδίτη Μπλαζιάκη, Interior Designer με σπουδές στο Akto Collage, όπου κέρδισαν 1.000 ευρώ.

3D Μακέτα του διαμερίσματος

Mάριαμ Σάντρι, Μarketing Director Praktiker Hellas

Η Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, υλοποιεί το πρόγραμμα Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας «Σπίτι Ανοιχτό». Σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε τον καινοτόμο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge! Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός, που γίνεται για 1η φορά από μια retail εταιρία στην Ελλάδα, αφορά στην πλήρη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός αστικού διαμερίσματος που διαχειρίζεται η εταιρία My Greek Vacations, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ώστε αυτό να γίνει φιλικότερο και προσβάσιμο σε ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, εμποδιζόμενα άτομα και να καλύπτει τις ανάγκες όλων των πιθανών του ενοίκων σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και αν ανήκουν, είτε έχουν κάποια κινητική, οπτική, ακουστική βλάβη είτε όχι. Το σπίτι αφορά βραχυπρόθεσμη μίσθωση για να εξυπηρετήσει όχι λίγους, αλλά πολλούς, δίνοντας έτσι αμέτρητες επιλογές και δυνατότητες.Ο διαγωνισμός απευθύνθηκε σε νέους Αρχιτέκτονες, Interior Designers και Πολιτικούς μηχανικούς μέχρι 35 χρονών, αλλά και σε φοιτητές σχολών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών. Οι υποψήφιοι δημιούργησαν και παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πλάνο επανασχεδιασμού του συγκεκριμένου διαμερίσματος, με υβριδικές λύσεις και έξυπνες προτάσεις προκειμένου αυτό να είναι έτοιμο για μια ολοκληρωμένη άνευ περιορισμών φιλοξενία. Ένα διαμέρισμα που να πληροί συμπεριληπτικά τις προδιαγραφές για όλους τους ανθρώπους. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει μάλιστα στην υλοποίηση του διαμερίσματος με τη υποστήριξη των συνεργατών της: Vitex, My Greek Vacations, AΜΚΕ ‘’Με Άλλα Μάτια’’, Ιdeal Standard, KAI Group.Ο κ.- Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός Π. Πατρών, CLIPP™, Certified Living-in-Place Professional δήλωσε:«Η ημέρα αυτή ήταν μια γιορτή για την προσβασιμότητα αλλά και ένα μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε το «Σπίτι Ανοιχτό», ως το Σπίτι όπως θα έπρεπε να είναι. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε, να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε 8 τελείως διαφορετικές, πρωτότυπες και συνάμα εξαιρετικές αρχιτεκτονικές προτάσεις και λύσεις που αφορούσαν στο ίδιο διαμέρισμα. Όλες τους χειρίστηκαν το χώρο με μια διαφορετική ματιά και ευαισθησία, με επίκεντρο τον άνθρωπο όπως είναι και όχι όπως νομίζουμε ότι είναι. Κοίταξαν με ευθύτητα και ειλικρίνεια την αναπηρία, την αναγνώρισαν, την ανέλυσαν και της έδωσαν υπόσταση, όπως ακριβώς είναι, ξορκίζοντας τα στερεότυπα. Έτσι όσοι ήμασταν παρόντες καταφέραμε να συνδεθούμε μαζί της και να αντιληφθούμε ότι πράγματι ο σχεδιασμός αυτός δεν αφορά τους λίγους ή τους λιγότερο προνομιούχους αλλά ΟΛΟΥΣ ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, σωματική, πνευματική ή διανοητική κατάσταση. Αφορά εμάς τους ίδιους όπως ακριβώς είμαστε…»Ο κ.- M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Sustainability & Business Development Consultant δήλωσε:«Η βραδιά της απονομής των βραβείων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, πρωτοβουλίας της Praktiker, «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge έχει πολυποίκιλα σημαντικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα: το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης για κάθε επισκέπτη. Είναι ένα έναυσμα και μια πρώτης τάξεως άσκηση για νέους επιστήμονες/μηχανικούς, ώστε να ασχοληθούν με τον τομέα της Προσβασιμότητας καθώς σχεδόν 70 νέοι επιστήμονες συμμετείχαν δημιουργικά και δυναμικά με τις προτάσεις τους γεμάτες έμπνευση και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Τέλος είναι μια απόδειξη πως με την αρμονική συνεργασία ετερόκλητων κλάδων/ανθρώπων και τον συγκερασμό των δυνάμεων τους, μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα ολιστικό πρόγραμμα συμπερίληψης και προσβασιμότητας, με βασικότερο γνώμονα, τον Κάθε άνθρωπο. Συγχαρητήρια, σε διοργανωτές, συμμετέχοντες, υποστηρικτές και κριτές, γι’ αυτή τη γιορτή προσβασιμότητας!»Κεντρική φωτογραφία: Οι πρώτοι νικητές