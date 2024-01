Πιστοποίηση της Novibet ως Great Place To Work®

Κλείσιμο

Η Novibet λαμβάνει για τρίτη διαδοχική χρονιά την πιστοποίηση Great Place To Work®. Έχοντας διπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της τα τελευταία δύο χρόνια, η Novibet συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών παγκοσμίως με παρουσία σε δέκα χώρες. Ξεπερνώντας πλέον τους 900 εργαζομένους, η Novibet βρίσκεται σε συνεχή τροχιά ανάπτυξης, παρέχοντας συνεχείς ευκαιρίες εξέλιξης σε νέους επαγγελματίες, με 100 ανοιχτές θέσεις εργασίας το μήνα.Η πιστοποίηση Great Place To Work® είναι αποτέλεσμα εσωτερικής έρευνας που διεξάγεται εντός της εταιρείας, δίνοντας στους εργαζομένους την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζονται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Με τη φωνή των ανθρώπων της ως οδηγό, η Novibet αναγνωρίστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως Great Place To Work® στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση και για το τεχνολογικό της hub στη Μάλτα.Μεταξύ των δεικτών στους οποίους ξεχώρισε η Novibet, σκοράροντας το εντυπωσιακό 94%, είναι το ευχάριστο κλίμα που βοηθάει τους νέους εργαζομένους της εταιρείας να ενσωματωθούν γρήγορα στην κουλτούρα του οργανισμού. Επιπλέον, ένα σημαντικό εύρημα, στις απαντήσεις των εργαζομένων είναι το ποσοστό 98% που υπογραμμίζει την ίση μεταχείριση τους, ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά όπως προέλευση, φυλή και εθνικότητα., Human Resources Director της Novibet, δήλωσε χαρακτηριστικά: "Με τον ανθρώπινο παράγοντα πάντοτε στο επίκεντρο, η Novibet έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα σύμπαν μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της έχουν το χώρο να εξελιχθούν και να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες μας είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που εμπνέουν τους ανθρώπους μας και τους βοηθούν κάθε μέρα να ξεδιπλώνουν το 100% των ικανοτήτων τους. Η πιστοποίηση του Great Place To Work® έρχεται ως επιστέγασμα της συνεχούς ενδυνάμωσης της συνολικής εμπειρίας των ανθρώπων της Novibet και μας δίνει το έναυσμα για την κατάκτηση ακόμη περισσότερων ‘κορυφών’ εντός του νέου έτους”.