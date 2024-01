Nova: Κυριαρχεί με 31 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες για ταινίες και στα EE BAFTA Film Awards

Νέες διακρίσεις για τις ταινίες που προβάλλονται στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό - 13 υποψηφιότητες για το "Oppenheimer” μεταξύ αυτών και της καλύτερης ταινίας, 9 για το “The Zone of Interest”, 7 για το “Anatomy of a Fall” και 2 για το "Spider-Man: Across the Spider-Verse” - Η φετινή 77η τελετή απονομής των EE BAFTA Film Awards θα μεταδοθεί LIVE στις 18/2 από το Novacinema1 και το Novastars