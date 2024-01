Η MSI εντυπωσιάζει στη CES 2024 με καινοτομίες που βασίζονται στην AI

Όλα τα νέα μοντέλα οθονών της MSI διαθέτουν τη νέα γενιά πάνελ QD-OLED και θα είναι διαθέσιμα σε curved (καμπυλωτή) και flat (επίπεδη) εκδοχή, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας μέσω τεχνολογιών precise pixel lighting control και true black scenes. Η διάταξη sub-pixel βελτιώνει την εμπειρία θέασης, παρέχοντας εικόνες βελτιωμένης ευκρίνειας, καθώς επίσης και υψηλή λεπτομέρεια στα γραφικά και το κείμενο. Η MSI έχει αναβαθμίσει το σύστημα MSI OLED Care 2.0 για ενισχυμένη προστασία της οθόνης, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο βλάβης των πάνελ OLED από burn-in που ενδεχομένως θα προκληθεί από εκτεταμένη χρήση. Χάρη στον θερμικό σχεδιασμό της μεμβράνης Graphene, που βρίσκεται πίσω από το πάνελ, εξασφαλίζεται αποτελεσματική και αθόρυβη διασπορά της θερμότητας χωρίς τη χρήση ανεμιστήρα. Παράλληλα, επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των προηγμένων πάνελ QD-OLED. Αυτά τα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με μια πληθώρα τεχνολογιών, όπως την MSI Gaming Intelligence AI, την υποδοχή USB Type-C 90W με Power Delivery και την υποστήριξη λειτουργίας gaming κονσόλας. Όλα τα παραπάνω τοποθετούν τη σειρά QD-OLED στην κορυφή της κατηγορίας της, καθιστώντας την ως την ιδανική επιλογή για κάθε gamer.Η MSI παρουσιάζει τρία νέα gaming PC με τεχνολογίες AI: το MPG Trident AS, το MAG Infinite S3 και το MAG Codex 6. Με επεξεργαστές Intel® Core™ 14ης γενιάς και GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, αυτά τα συστήματα συνδυάζουν άψογα τεχνολογία AI και τεράστια ισχύ, με στόχο να προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις. Συμπληρωματικά, οι λειτουργίες Frozr AI Cooling και Dynamic Temperature Monitoring βοηθούν στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας έτσι βέλτιστη απόδοση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.Στον πυρήνα των νέων αυτών desktops βρίσκεται το MSI AI ENGINE, ένα λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Το AI ENGINE προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε gamer και ανιχνεύει αυτόματα την εκάστοτε ενεργή εφαρμογή, βελτιστοποιώντας τις επιδόσεις του υπολογιστή, τα εφέ φωτισμού RGB, τον ήχο και το χρώμα της οθόνης με ακρίβεια. Παραμένοντας πιστή στο όραμα της καινοτομίας που θέλει να προσφέρει, η MSI παρουσιάζει το νέο AI ARTIST, ένα πρωτοποριακό λογισμικό AIGC. Αυτό το εξαιρετικό εργαλείο προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν εύκολα εικόνες και κείμενα της αρεσκείας τους. Ταυτόχρονα, το AI ARTIST είναι συμβατό με Adobe Photoshop, επιτρέποντας στους gamers να υλοποιούν ακόμα και τις πιο αμυδρές αλλαγές, με αποτέλεσμα να απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους στον μέγιστο βαθμό.Η σειρά Mini PC, MSI Cubi 6 εξοπλίζεται με τους τελευταίους επεξεργαστές Intel® Raptor Lake-U και μνήμη δύο καναλιών DDR5. Παρά το compact μέγεθος, μόλις 0,826 λίτρων, διαθέτει δύο θύρες Thunderbolt™ 4, μία από τις οποίες υποστηρίζει power delivery και μπορεί να τροφοδοτήσει το Cubi 6 απευθείας από την οθόνη.Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να ενεργοποιήσουν το Cubi 6 απευθείας από την οθόνη, αρκεί να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC. Επιπλέον, το Cubi 6 13M διαθέτει τεχνολογία vPro® για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η σειρά Cubi 6 είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν την ισορροπία μεταξύ απόδοσης και εξοικονόμησης χώρου.Κατά τη διαδικασία «χτισίματος» ενός υπολογιστή, η τοποθέτηση των καλωδίων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η δυνατότητα MSI Back-connect δίνει τη λύση, μεταφέροντας τις συνδέσεις της τροφοδοσίας, της CPU, του ανεμιστήρα, των συσκευών SATA και άλλων στο πίσω μέρος της motherboard και του case. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός βελτιώνει την εικόνα του υπολογιστή, προάγοντας την αισθητική και απλοποιώντας τη διαχείριση των καλωδίων.Z790 PROJECT ZERO / B760M PROJECT ZERO / B650M PROJECT ZEROMEG MAESTRO 700L PZ / MAG PANO 100 PZ Series / MAG PANO M100 PZ SeriesΕκτός από τη σειρά PROJECT ZERO, η MSI προσφέρει επιπλέον επιλογές για τους λάτρεις του DIY. Πλέον, οι ανεμιστήρες MPG EZ120 ARGB μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά, ενώνοντας τους μαγνητικούς συνδέσμους μεταξύ τους, ολοκληρώνοντας έτσι το cooling setup πιο εύκολα και χωρίς περιττά καλώδια. Ταυτόχρονα, οι gamers συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο για τη ροή του ανεμιστήρα και του ARGB φωτισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνδεση ενός 7-pin καλωδίου στην κεφαλή JAF1 της μητρικής MSI Z790 MAX. Επιπρόσθετα, η σειρά MAG CORELIQUID I, με ανεμιστήρες Gen 2 ARGB και infinity mirror effect blockhead, προσφέρει απαράμιλλη απόδοση. Για να ενισχύσετε περαιτέρω το setup σας, θα βρείτε το τροφοδοτικό MAG A1250GL/A1000GL PCIE5, που είναι PCIe 5.1 και ATX 3.1-ready και υποστηρίζει έως και 3x GPU και 2x σταθεροποιητές ρεύματος, για πλήρη συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες κάρτες γραφικών της NVIDIA. Συνδυαστικά, αυτά τα περιφερειακά είναι σε θέση να προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις.Η MEG Z790 ACE MAX έλαβε βραβείο στην κατηγορία "Computer Hardware & Components", εδραιώνοντας τη θέση της ως μια κορυφαία μητρική, σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες κάθε gamer ή κάθε χρήστη που αναζητά υψηλές επιδόσεις. Εξασφαλίζει τη συμβατότητά της με τις τεχνολογίες AI, καθώς υποστηρίζει επεξεργαστές Intel® Core 14ης και 13ης γενιάς. Ταυτόχρονα, εγγυάται εξαιρετική απόδοση μνήμης DDR5 σε ταχύτητες 7800+MHz (OC). Προσφέροντας δύο θύρες Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 και το διπλό 2,5G LAN, εγγυάται ταχύτατες συνδέσεις, ενώ οι εξαιρετικές λύσεις ψύξης και η πληθώρα υποδοχών M.2 συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη και αποδοτική εμπειρία χρήσης. Με όλες αυτές τις φιλικές προς τον χρήστη δυνατότητες, η MEG Z790 ACE MAX αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια ισχυρή και λειτουργική εγκατάσταση στο PC τους, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από το Audio Boost 5 HD.Κερδίζοντας βραβείο στην ίδια κατηγορία, την "Computer Hardware & Components", η σειρά MAG CORELIQUID E κατακτά την κορυφή και δίνει μεγάλη έμφαση στη βελτιστοποίηση και τις επιδόσεις. Η αντλία νερού χρησιμοποιεί μια κεραμική - μαγνητική δομή, που λειτουργεί καλύτερα από ό,τι η αντίστοιχη μεταλλική στην αντίσταση κατά της φθοράς, επεκτείνοντας έτσι αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής της. Η ειδική ενίσχυση μεταξύ των σωλήνων του νερού και του ψυγείου αποτρέπει την οποιαδήποτε διαρροή, ενώ τα cooling heads είναι ικανά για περιστροφή 270 μοιρών. Ο φωτισμός RGB μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη με τη βοήθεια του Mystic Light από το MSI Center.Το SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID, που διαθέτει την επαναστατική υβριδική τεχνολογία ψύξης all-in-one της MSI, πρωτοπορεί στις επιδόσεις της γρήγορης αποθήκευσης, με ταχύτητες ανάγνωσης/ εγγραφής έως και 14.000/12.000 MB/s. Με την ενσωματωμένη αντλία νερού με ψυκτικό υγρό, η θερμότητα απελευθερώνεται από έναν ανεμιστήρα, φωτιζόμενο από ένα εντυπωσιακό λογότυπο της MSI. Το SPATIUM M580 FROZR LIQUID προσφέρει συγκλονιστικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων σε αποθηκευτικούς χώρους 1TB, 2TB και 4TB υπό ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και χωρίς την ανάγκη mounting στη θήκη του PC.Η MSI καλωσορίζει μια νέα εποχή περιφερειακών! Η αισθητική, η ασύρματη συνδεσιμότητα και η εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επαναπροσδιορίζουν τη σειρά πληκτρολογίων STRIKE, ποντικιών VERSA και χειριστηρίων FORCE επόμενης γενιάς. Το ασύρματο πληκτρολόγιο STRIKE διαθέτει τους διακόπτες MSI SONIC, με την καλύτερη απόκριση στον κόσμο, προσφέροντας πρωτοφανείς ταχύτητες πληκτρολόγησης. Το ασύρματο ποντίκι VERSA, εργονομικά κατασκευασμένο με 13 customizable κουμπιά, προσφέρει ευέλικτο και ακριβή έλεγχο έως 26.000 DPI και optical switches. Το ασύρματο χειριστήριο FORCE, συμβατό με το Xbox, διαθέτει αισθητήρες hall effect, thumb sticks που αντικαθίστανται και customizable πίσω κουμπιά, για αστραπιαίες κινήσεις σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.Η σειρά Roamii, με το νέο σύστημα mesh WiFi 7 της MSI, είναι φτιαγμένη για να χειρίζεται εφαρμογές που απαιτούν υψηλό bandwidth, όπως streaming 4K / 8K, online gaming και ψυχαγωγία AR / VR. Η πρόσφατη τεχνολογία Wi-Fi 7 υποστηρίζει συχνότητες 320 MHz, 4K-QAM, Multi-RU και MLO (Multi-Link Operation), για να παρέχει 4,8 φορές υψηλότερες ταχύτητες και ελάχιστη καθυστέρηση.Η σειρά Roamii διαθέτει έξυπνο backhaul, που επιτρέπει την επικοινωνία μέσω ασύρματου MLO και ενσύρματης συνδεσιμότητας έως 10Gbps, προσφέροντας ταχύτητες έως και 21Gbps σε όλο το σπίτι. Συμπληρωματικά, παρέχει ένα απομονωμένο δίκτυο IoT, που αποκλείει κακόβουλες συνδέσεις και προσφέρει προστασία σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, smartphones, καμερών ασφαλείας και άλλα.