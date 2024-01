40 LIVE αγώνες από 9 έως 15 Ιανουαρίου στο γήπεδο του Novasports

19:00 Coppa Italia – Προημιτελικός Λάτσιο – Ρόμα Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:00 Coppa Italia – Προημιτελικός Μίλαν – Αταλάντα Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη04:00 WTA 500 Adelaide International - Α’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη04:00 WTA 250 Hobart International - Α’ Προημιτελικός Novasports Start06:00 WTA 500 Adelaide International - B’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη06:00 WTA 250 Hobart International – Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη07:45 WTA 250 Hobart International - Γ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη08:30 WTA 500 Adelaide International - Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη09:30 WTA 250 Hobart International - Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη11:30 WTA 500 Adelaide International - Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη22:00 Coppa Italia – Προημιτελικός Γιουβέντους - Φροζινόνε Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη05:30 WTA 250 Hobart International - Α’ Hμιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη07:30 WTA 500 Adelaide International - Α’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου07:30 WTA 250 Hobart International - Β’ Hμιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη11:30 WTA 500 Adelaide International - B’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου14:30 ONE Friday Fights 47 Novasports5 σε περιγραφή του σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου21:00 Pre Game Show Μπάγερν Μονάχου-Χόφενχαϊμ (Μ) Novasports321:30 Bundesliga – 17η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου-Χόφενχαϊμ Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα21:30 LaLiga Hypermotion – 22η αγωνιστική: Εϊμπάρ-Σανταντέρ Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου21:45 Premier League: Μπέρνλι-Λούτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου22:00 LaLiga EA Sports – 20η αγωνιστική: Σεβίλλη-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου22:00 Ligue 1 – 18η αγωνιστική: Μαρσέιγ-Στρασμπούρ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη03:00-07:00 ΟΝΕ Fight Night 18 Novasports504:00 WTA 250 Hobart International: Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη09:30 WTA 500 Adelaide International – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη14:30 Premier League – 21η αγωνιστική: Τσέλσι-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου15:00 LaLiga EA Sports: Λας Πάλμας-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο16:30 Bundesliga: Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου16:30 Bundesliga: Μάιντς-Βόλφσμπουργκ Novasports5 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου16:30 Bundesliga: Κολωνία-Χάιντενχαϊμ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου17:15 LaLiga EA Sports: Μαγιόρκα-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα18:00 Ligue 1: Μονακό-Ρενς Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη18:30 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο19:00 Stoiximan Super League – 18η αγωνιστική: Ατρόμητος-ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου19:30 Premier League: Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου19:30 LaLiga EA Sports: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου19:30 Bundesliga: Ντάρμσταντ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου19:45 Eredivisie – 17η αγωνιστική: Τβέντε-Άλκμααρ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου21:15 Η Ώρα των πρωταθλητών στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Χριστίνα Κομίνη22:00 LaLiga EA Sports: Μπέτις-Γρανάδα Novasports1 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου22:00 Ligue 1: Ρεν-Νις Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη22:00 Eredivisie: Άιντχοφεν-Εξέλσιορ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα14:00 Ligue 1: Λιλ-Λοριάν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου15:00 LaLiga EA Sports: Αλμερία-Χιρόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου16:00 Premier League: Έβερτον-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου16:30 Bundesliga: Μπόχουμ-Βέρντερ Βρέμης Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη17:15 LaLiga EA Sports: Κάδιθ-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα17:15 Serie B Ιταλίας – 20η αγωνιστική: Βενέτσια-Σαμπντόρια Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη17:30 Stoiximan Super League: Αστέρας Τρίπολης-Βόλος Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα17:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Ναϊμέγκεν Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου18:05 Ligue 1: Χάβρη-Λιόν Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη18:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου18:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου19:30 Η Ώρα των πρωταθλητών A’ Μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη20:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη21:45 Ligue 1: Λανς-Παρί Σεν Ζερμέν Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη22:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ Μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη20:00 Monday Football Club στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο21:30 LaLiga Hypermotion – 22η αγωνιστική: Ελντένσε-Σαραγόσα Novasports Start