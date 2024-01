RAVENNA ακάθεκτη προς την κορυφή!

Οι συντονισμένες προσπάθειες και στρατηγικές ενέργειες της RAVENNA την κρατούν σταθερά στην κορυφή, κάτι που αναγνωρίστηκε και επιβραβεύθηκε ακόμα μια φορά, με 3 σημαντικές διακρίσεις στα e-volution Awards 2024.Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, διοργανώθηκε για 13η χρονιά από τη Boussias Communications η ετήσια γιορτή του ελληνικού e-commerce. Στην τελετή στην οποία αναδεικνύονται τα κορυφαία e-Shops, e-Businesses και e-Commerce Agencies της χρονιάς, η Νο1 εταιρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής ξεχώρισε ξανά, αποσπώντας 2 χρυσά και 1 ασημένιο βραβείο!• GOLD AWARD στην κατηγορία “The Most Effective Investment”• GOLD AWARD στην κατηγορία “Best in Home, Furniture & DIY”• SILVER AWARD στην κατηγορία “Best Operations & Backoffice”

Ως εκπρόσωπος της εταιρίας στην εκδήλωση, τα βραβεία παρέλαβε ο κ. Θεόδωρος Αντωνόπουλος, General Manager & IT/S Manager RAVENNA., οποίος δήλωσε:Σε συνέχεια της περσινής μας προσπάθειας θα συμφωνήσουμε με τον Βολταίρο : «le mieux est l'ennemi du bien» ‘Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού’ , φέτος αγγίξαμε την κορυφή. Best In Home…Η διαχρονική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η ικανότητα να ελίσσεσαι και να μετατρέπεις τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην πορεία του χρόνου σε μια σειρά δημιουργικών προκλήσεων και τελικά μέσα από αυτές να δημιουργείς ευκαιρίες ανάπτυξης, αποτέλεσαν το βασικό δομικό συστατικό της φετινής επιτυχίας, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο 20 χρόνια λειτουργίας της RAVENNA.Συγχαρητήρια RAVENNA!Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, πάντα στην κορυφή!