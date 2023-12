Nova ICT: Περήφανος χορηγός της Έκθεσης Visualizing the Voice of Maria Callas

Κλείσιμο

H Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με όραμα την ανάδειξη και την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας είναι περήφανος χορηγός της Έκθεσης Visualizing the Voice of Maria Callas, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) με το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων (DmLab) του Πολυτεχνείου Κρήτης.Συγκεκριμένα, η Nova ICT διέθεσε τον τεχνολογικό εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας, Virtual Reality ακουστικά (VR Headsets) και αντίστοιχους υπολογιστές (VR ready laptops), για την πραγματοποίηση του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκε 1 έως 7 Δεκεμβρίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Οι 10 επιλεγμένοι συμμετέχοντες του εργαστηρίου από τον χώρο των επιστημών και των τεχνών είχαν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε παρεχόμενα τρισδιάστατα μοντέλα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά εργαλεία, όπως το Touch Designer και το Blender, και να πειραματιστούν με τους ήχους από τις όπερες που έχει ερμηνεύσει η Μαρία Κάλλας. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ αρχιτεκτονικής και μουσικής, χώρου και ήχου και μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών μέσων να επιτευχθεί η οπτικοποιήση του ήχου της φωνής της κορυφαίας υψιφώνου.Ο κύριος Πάνος Παρθένιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων – DmLab του Πολυτεχνείου Κρήτης και υπεύθυνος του προγράμματος ανέφερε σχετικά: «Το καινοτόμο πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες με τη χρήση εργαλείων εικονικής πραγματικότητας να πειραματιστούν με τις άριες της Μαρία Κάλλας και να συλλάβουν την αλληλεπίδραση της αίθουσας Σταύρος Νιάρχος με τον ήχο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Nova ICT που στήριξε το όραμα μας και διέθεσε τον εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό επιτρέποντας στην αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης να μπει σε νέους χώρους εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.».Ο κύριος Γιάννης Μαρκόπουλος, Head EU και International Business της Nova ICT και ένας από τους βασικούς ομιλητές του εργαστηρίου, μίλησε για θέματα που αφορούσαν το Metaverse και δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά και τιμή υποστηρίζουμε το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό εργαστήριο “Visualising the Voice of Maria Callas”. Με την ψηφιοποίηση των πολιτισμικών δεδομένων και τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και του Metaverse καταφέρνουμε να “εκδημοκρατήσουμε” τον πολιτισμό φέρνοντάς τον κοντά σε όλους τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε τη δημιουργικότητα και την παραγωγή νέων μορφών έκφρασης.».Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του αφιερώματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της κορυφαίας υψιφώνου και του επετειακού έτους της UNESCO Μαρία Κάλλας 2023 του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι δημιουργίες που προέκυψαν από το εργαστήριο προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στο GNO TV, το διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ από τις 7 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν με δωρεάν είσοδο την έκθεση στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την άνοιξη του 2024 η έκθεση θα μεταφερθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης και θα αποτελέσει μόνιμο διδακτικό υλικό για του φοιτητές του εργαστηρίου.