PwC Ελλάδας: Δυναμική παρουσία στην 28η σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP28)

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου.Στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής ο Πάνος Τακόπουλος, Partner στην PwC Ελλάδας, συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα “Green Digital Skills, Digitalization, and AI for Climate Action” που διεξήχθη στο περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Κατά την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής πρακτικής κάθε σύγχρονου οργανισμού. Προϋποθέτει δε τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής προσέγγισης που διατρέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του, απο την προσέλκυση επενδύσεων και τις εσωτερικές του διαδικασίες, μέχρι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.Προς την κατεύθυνση αυτή, επεσήμανε ότι «Οι οργανισμοί οφείλουν να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε τρεις πυλώνες: α) στην καλλιέργεια και την εμπέδωση κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης, β) στην υιοθέτηση τολμηρών, μετρήσιμων στόχων και γ) στη χάραξη και υλοποίηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Είναι σημαντικό οι οργανισμοί να μεταβούν απο την κανονιστική συμμόρφωση στην πλήρη ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας σε κάθε επιχειρηματική τους λειτουργία, ως απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.»Απο την πλευρά του, ο Δημήτρης Σακίπης, Director, ESG and Sustainability Services στην PwC Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία πραγματοποιήθηκε στη ζώνη Climate Action Innovation της συνόδου, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων από τη διεθνή επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, ανέφερε πως «Στον καταιγισμό των κανονιστικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται νέες εντεινόμενες ρυθμιστικές πιέσεις. Η οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) και η σύσταση του International Sustainability Standards Board (ISSB) σηματοδοτούν μόλις την αρχή. Οι οργανισμοί χρειάζεται να αντιληφθούν την κρισιμότητα των επικείμενων αλλαγών και να προχωρήσουν έγκαιρα στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα προωθούν τη διαφάνεια, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ακρίβειας και της ποιότητας των ESG δεδομένων τους. Η πρόοδος σε αυτό το πεδίο όχι μόνο θα ενδυναμώσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά θα βελτιώσει και τη σχέση με τους stakeholders ενώ θα συμβάλλει και στην προσέλκυση επενδύσεων.»Η παρουσία της PwC Ελλάδας στον παγκόσμιο διάλογο για την κλιματική αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της να συμβάλλει έμπρακτα στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.