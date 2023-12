Nova: Πρωταγωνιστεί και σαρώνει με 35 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες για ταινίες και σειρές στις Χρυσές Σφαίρες!

Μπείτε στο eon.nova.gr, αποκτήστε το δικό σας κωδικό και απολαύστε δωρεάν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της ΕΟΝ συμπεριλαμβανομένης της φετινής 81ης τελετής των βραβείων Golden Globes που θα μεταδοθεί LIVE στις 7 Ιανουαρίου 2024 από το κανάλι Novastars.

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να σαρώνει στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 35 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες για ταινίες και σειρές που προβάλλονται αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!



Η ταινία "Oppenheimer " του Christopher Nolan έχει αποσπάσει 8 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων: Καλύτερης Ταινίας - Δράμα, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερου Ηθοποιού για τον Cillian Murphy, Καλύτερου Ηθοποιού σε Β' Ανδρικό Ρόλο (Robert Downey Jr) & Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Γυναικείο Ρόλο(Emily Blunt).



Η ταινία "Anatomy of a Fall" κέρδισε 4 υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης ταινίας-δράματος, Καλύτερου σεναρίου, Καλύτερης γυναικείας ερμηνείας (Sandra Huller) και Καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας.



Τα δύο blockbusters κινουμένων σχεδίων "The Super Mario Bros. Movie" και "Spider-Man: Across the Spider-Verse" έλαβαν από 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων ,Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής & κινηματογραφικής επένδυσης και Box Office Achievement.



Η ταινία "The Zone of Interest" απέσπασε 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης κινηματογραφικής ταινίας-δράματος, Καλύτερης κινηματογραφικής ταινίας μη αγγλόφωνης & Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής.



Το φιλμ "No Hard Feelings" είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε μιούζικαλ ή κωμωδία για την Jennifer Lawrence και η Cailee Spaeny είναι υποψήφια για την καλύτερη ηθοποιό δραματικής ταινίας στην ταινία "Priscilla" ενώ η ταινία "John Wick: Chapter 4" είναι υποψήφια για Καλύτερη Blockbuster Ταινία.



Στις σειρές, το μοναδικό "Succession" κέρδισε 9 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη δραματική σειρά, καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά (Sarah Snook), καλύτερου ηθοποιού (Brian Cox, Jeremy Strong and Kieran Culkin). Η σειρά "Barry" απέσπασε φέτος 2 υποψηφιότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τον Bill Hader στην κατηγορία Καλύτερου ηθοποιού σε μιούζικαλ ή κωμωδία και Καλύτερης τηλεοπτικής σειράς μιούζικαλ ή κωμωδίας.



Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2024-2025 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.



Η φετινή 81η τελετή των βραβείων Golden Globes θα μεταδοθεί LIVE στις 7 Ιανουαρίου 2024 από το κανάλι Novastars! Μάλιστα φέτος, όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή, καθώς η Nova προσφέρει εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου, στο πλούσιο και συναρπαστικό περιεχόμενο της ΕΟΝ!



Όσοι ενδιαφέρονται, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν στο eon.nova.gr, να αποκτήσουν τον δικό τους κωδικό και να παρακολουθήσουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο από την ΕΟΝ, συμπεριλαμβανομένης της φετινής τελετής των Golden Globes!