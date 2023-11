Διπλή βράβευση για τη ΜΕΓΑ στα Circular Economy Awards 2023

προώθηση της κυκλικής οικονομίας, αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ελαχιστοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, ενίσχυση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων, ενεργειακή αξιοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.

Στόχος των βραβείων ήταν να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στην:Η ΜΕΓΑ βραβεύτηκε σε δύο σημαντικές κατηγορίες:. Η ΜΕΓΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2022 πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί τη μόνη στον κλάδο της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill.”, που υλοποιεί σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΕΝΑΛΕΙΑ και τα My Market. Το πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ως στόχο τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από τον βυθό της θάλασσας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων και των αλιευτικών σκαφών τους τα οποία αξιοποιούν ειδικά δίχτυα για τον καθαρισμό των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν ξεπέρασαν μέχρι σήμερα τους 13,5 τόνους σε πλαστικά και δίχτυα.Οι δύο διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση του σημαντικού έργου της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται στην “καρδιά” της στρατηγικής της για αειφόρο ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στον Πυλώνα Περιβάλλον, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το στρατηγικό πρόγραμμα βιωσιμότητας ACT GREEN, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).Η ΜΕΓΑ, μέσα από την καθημερινή της λειτουργία, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές της, προάγει την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, συμβάλλοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.