Οι φετινές γιορτές στα Lidl έρχονται με κάλαντα και χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό Lidl Plus με περισσότερους νικητές από κάθε άλλη φορά και δώρα αξίας 150.000€

50 κουπόνια Lidl Plus συνολικής έκπτωσης 1.000€ για κάθε νικητή 20 τηλεοράσεις QLED Samsung UHD 4K Smart 20 κλιματιστικά Toyotomi Izuru 20 ψυγειοκαταψύκτες LG 20 πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων Siemens 20 υπολογιστές HP ProOne

Κλείσιμο

Τα Χριστούγεννα έρχονται μαζί με τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, τις δίπλες, τα φωτάκια… Το καλύτερο όμως, είναι ότι έρχονται και με σούπερ διαγωνισμό από τοπου χαρίζει σετης εφαρμογήςΑπό τη, οι χρήστες του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια τους, σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο, παίρνουν. Στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν συναρπαστικά δώρα:Μέσα από καθημερινές προσφορές και δώρα που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, το Lidl Plus προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της εφαρμογής να εξοικονομήσουνΗ ανακοίνωση του χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού έγινε με κάλαντα, όχι τα γνωστά, αλλά με κάλαντα… Lidl Plus! Απολαύστε τη διαφημιστική ταινία εδώ Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις στο lidlplus.gr Κατεβάστε τώρα τοδωρεάν από το App Store , το Google Play ή το Huawei AppGallery , κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για να απολαύσετε τα πιο ξεχωριστά δώρα!