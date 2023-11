Το 1o Black Friday Show με Λ. Φισφή, Δ. Μακαλιά & Ζ. Ρούμπο έρχεται στο Public.gr!

Οι Black Friday εκπλήξεις που ετοίμασαν φέτος τα Public συνεχίζονται. Αύριοκαι μεθαύριοστις, σε προσκαλούν στο Public.gr , σε δύο ξεχωριστάμε πρωταγωνιστές τουςκαιΓια 45 λεπτά την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι τρεις αγαπημένοι stand up comedians σε περιμένουν να σε διασκεδάσουν, αλλά και να σου προσφέρουν επιπλέονσε προϊόντα που επέλεξαν τα Public από τις αγαπημένες κατηγορίες οικιακών συσκευών ειδών τεχνολογίας, που βρίσκονται ήδη σε Βlack Friday τιμές.Πέρα από τις μεγαλύτερες Black Friday προσφορές, τα Public προσφέρουν και τις πιο ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής: όλα τα προϊόντα που θα λάβουν έκπτωση μπορείς να τα αποκτήσεις τώρα και να πληρώσεις αργότερα πληρώνοντας σε 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, με την υπηρεσία Public Now Pay Later μέσωΑυτά τα δύο live δεν πρέπει να τα χάσεις! Συντονίσουκαιστιςστο https://www.public.gr/page/streaming και απόλαυσε ακόμη μεγαλύτερες Black Friday προσφορές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις που θα μάθεις live!