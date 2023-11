«Black Friday και η τύχη σου γυρίζει» μόνο στα My market

Τα My market πιστά στο ραντεβού τους υποδέχονται την Black Friday 2023 ανανεωμένα με νέες πιο διασκεδαστικές δυνατότητες, προσφέροντας μεγάλα δώρα, εκπτώσεις έως και 50% και πολλές εκπλήξεις στους πελάτες τους, οι οποίοι απλώς δοκιμάζουν την τύχη τους, γυρνώντας τον τροχό Spin & Win!Με slogan «» τα My market προσκαλούν παλιούς και νέους πελάτες από τις 22/11 μέχρι και τις 27/11, να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα και εκπτωτικά κουπόνια. Φέτος, και σε συνέχεια της πρόσφατης ανανέωσης του site τους, τα My market εγκαινιάζουν την τεχνική του Gamification και μετατρέπουν την online αγοραστική εμπειρία σε ακόμα πιο διασκεδαστική, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι χρήστες διεκδικούν ημερησίως δώρα στη στιγμή με τον τροχό Spin & Win, αλλά και συμμετοχές για τις μεγάλες κληρώσεις!Με αποκλειστικές προσφορές έως και -50% από τις top selling κατηγορίες, οι χρήστες που θα γυρίζουν τον τροχό θα μπορούν να βλέπουν απευθείας εάν κέρδισαν κάποιο από τα εκπτωτικά κουπόνια των 5€ ή 10€, καθώς και δωρεάν μεταφορικά* για ηλεκτρονικές παραγγελίες, ενώ με κάθε παραγγελία τους θα λαμβάνουν αυτόματα συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση για 6 iPhone 15 Pro και 6 δωροεπιταγές των 100€!Από τις 22/11 μπορούν όλοι να μπουν στο ανανεωμένο mymarket.gr να γυρίσουν τον τροχό και να διεκδικήσουν τα δώρα τους!* Στα δωρεάν μεταφορικά εξαιρείται η υπηρεσία Speedy