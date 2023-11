Η NIKON γιορτάζει τα 90 χρόνια από την κυκλοφορία των φακών NIKKOR

Το νέο λογότυπο παρουσιάζει σιλουέτες φακών που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία της απεικόνισης, μαζί με συμβολικούς φακούς του παρόντος. Επιπλέον, το λογότυπο φέρει τον τίτλο "A Story in Every Lens", τονίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την εμπεριστατωμένη εγγύηση κάθε φακού NIKKOR, καθώς και τη δύναμή τους να αποτυπώνουν μοναδικές στιγμές, διατηρώντας την ιστορία μέσω αφηγήσεων που έχουν απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων.Εμπνευσμένη από την πλούσια 90χρονη ιστορία της NIKKOR και τις αμέτρητες τεχνολογικές εξελίξεις, η Nikon παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια ανάπτυξης της κουλτούρας της απεικόνισης με την ελπίδα να διευρύνει τις δυνατότητες απεικονιστικής έκφρασης.Τα 90 χρόνια ιστορίας της NIKKOR ξεκίνησαν το 1932 με την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος NIKKOR από τη Nikon (τότε Nippon Kogaku KK). Έναν χρόνο αργότερα, το 1933, πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή των φακών αεροφωτογράφισης Aero-Nikkor. Η Nikon είναι μοναδική καθώς αποτελεί έναν από τους λίγους κατασκευαστές στον κόσμο που ξεκινά τη διαδικασία κατασκευής της από την παραγωγή οπτικού γυαλιού. Η συνεχής δέσμευσή της για την αριστεία αποτέλεσε το θεμέλιο για την εξαιρετική οπτική απόδοση των φακών NIKKOR. Με τα χρόνια, αναπτύσσοντας συνεχώς φακούς που διαθέτουν τις οπτικές τεχνολογίες αιχμής της εποχής, η NIKKOR έχει εξελιχθεί σε μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη επωνυμία γνωστή για τους φακούς υψηλής απόδοσης.Η NIKKOR βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Ο NIKKOR P.C 8.5cm f/2 που κυκλοφόρησε το 1948 παρουσιάστηκε στο παγκοσμίου φήμης περιοδικό LIFE, ενισχύοντας σημαντικά τη φήμη της NIKKOR, ενώ συνέβαλε στην καθιέρωση της έννοιας της ποιότητας "Made in Japan". Το 1963, ο Zoom-NIKKOR Auto 43-86mm f/3.5 ήταν ο πρώτος φακός τυπικού zoom που προσέφερε πρακτική απόδοση. Και πιο πρόσφατα, το 2019, ο φακός NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, που θεωρείται ο κορυφαίος φακός μεταξύ των φακών NIKKOR Z, κατάφερε να αναγνωριστεί ως ο ταχύτερος φακός στην ιστορία της Nikon με διάφραγμα f/0,95*1. Αυτοί οι φακοί, μεταξύ άλλων, επιδεικνύουν τη δέσμευση της Nikon να παρέχει μοναδικές και υψηλής ποιότητας επιλογές που υποστηρίζουν τους χρήστες ώστε να εκφράζουν το δημιουργικό τους όραμα.Μια άλλη απόδειξη της ανώτερης οπτικής απόδοσης και αξιοπιστίας των φακών NIKKOR έγκειται στον σημαντικό ρόλο τους στις διαστημικές αποστολές της NASA. Το 1971, οι φακοί Nikon Photomic FTN (προδιαγραφές NASA) και NIKKOR χρησιμοποιήθηκαν στην αποστολή Apollo 15. Επιπλέον, το 2009 παραγγέλθηκαν φωτογραφικές μηχανές D3S και φακοί AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Μέχρι σήμερα, η Nikon εξακολουθεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στις διαστημικές αποστολές της NASA παρέχοντας τακτικά φωτογραφικές μηχανές και φακούς. Αυτή η σχέση με τη NASA συνέβαλε επίσης στην πρόοδο των οπτικών τεχνολογιών της Nikon, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω την ποιότητα της φωτογραφίας και της έρευνας στο διάστημα.Το 2018, η Nikon συνδύασε τη γνώση και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων για την κυκλοφορία του συστήματος μοντούρας Z. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει φωτογραφικές μηχανές mirrorless με μια νέα μοντούρα με μεγαλύτερη διάμετρο*2, καθώς και συμβατούς φακούς NIKKOR Z και αξεσουάρ. Οι φακοί NIKKOR Z έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια νέα διάσταση οπτικής απόδοσης, εκμεταλλευόμενοι την ανώτερη σχεδιαστική ευελιξία μέσω του συνδυασμού της μεγαλύτερης μοντούρας Z με την εσωτερική της διάμετρο 55 mm και μια μικρή απόσταση εστίασης 16 mm. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία σχεδίασης, ενώ ανοίγει νέες δυνατότητες για τους δημιουργούς εικόνας.