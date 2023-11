Howden Academy: Ένα όραμα που έγινε πράξη με διεθνές κοινωνικό αντίκτυπο

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαιδεύσεις για διαχείριση συγκρούσεων, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης καθώς και την έννοια της ασφάλισης, θωρακίζοντάς τους νέους για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους στο μέλλον.Η Ακαδημία Howden ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 και κατόπιν συνεντεύξεων 66 εφήβων, προκρίθηκαν οι 10 οι οποίοι ήρθαν στην χώρα μας με σκοπό να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Howden Academy, διάρκειας μίας ολόκληρης εβδομάδας. Αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα της Howden Hellas στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και προγραμματίζεται να διεξαχθεί σε ετήσια βάση και σε άλλες χώρες του Ομίλου Howden.Αυτό το Σάββατο στις 11 Νοεμβρίου, την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Howden Hellas, πήρε άλλη μία εξαιρετική πρωτοβουλία και πραγματοποίησε ένα Negotiations Skill Workshop σε συνεργασία με την ICAP και εισηγητή τον Παύλο Βαβόλα. To συγκεκριμένο workshop ήταν ευγενική χορηγία της Howden Hellas και παρακολούθησαν 21 έφηβοι 16-18 ετών από το WE Workshops Edu, με μεγάλο ενθουσιασμό. H WE_WorkshopsEdu είναι ένας φορέας εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης που πρεσβεύει τη δια βίου μάθηση και τη δημιουργία διαφορετικών δικτύων. Μέσα από τις δράσεις της, επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα σε εφήβους να εξελίξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας με απώτερο σκοπό να υλοποιήσει το όραμα της για κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους.Ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου τόνισε «H εκπαίδευση είναι ένα μέσο κοινωνικής αλλαγής και η Howden επενδύει στους πρεσβευτές ενός καλύτερου κόσμου που είναι οι έφηβοι, δημιουργώντας μία Ακαδημία που καλλιεργεί και αναδεικνύει τις δεξιότητες και την διαφορετικότητα κάθε εφήβου, μέσα από ένα ειδικά και επιστημονικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που οι νεαροί συμμετέχοντες αγκάλιασαν το πρόγραμμα τόσο θερμά και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και συνέπεια να εξελίσσουμε την Ακαδημία Howden ώστε να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι έφηβοι στο μέλλον».