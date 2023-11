H Groupama Ασφαλιστική γιορτάζει την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης προσφέροντας δωρεάν εκπαιδεύσεις στις Πρώτες Βοήθειες

Κλείσιμο

Συγκεκριμένα, οι 100 πρώτοι που θα προχωρήσουν σε νέα ασφάλιση κατοικίας ή υγείας μέσω του Αποκλειστικού Δικτύου Συνεργατών της Groupama Ασφαλιστικής, εντός του δεκαημέρου 6-16 Νοεμβρίου, θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν δωρεάν στις Πρώτες Βοήθειες, μέσω του εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος “The Life Savers”.Το πρόγραμμα “The Life Savers”, μια πρωτοβουλία του Ομίλου Groupama που διεξάγεται με επιτυχία από το 2022 και εφαρμόζεται στο σύνολο των θυγατρικών του Ομίλου ανά τον κόσμο, έχει ως στόχο την εκπαίδευση 1.000.000 ανθρώπων παγκοσμίως στις πρώτες βοήθειες, ενώ με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι.Η Groupama Ασφαλιστική υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα “The Life Savers”, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά της για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, αλληλεγγύης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.Για την ενέργεια ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.Η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται διαχρονικά στις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Με 95 χρόνια ιστορίας και κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €175,9 εκ. το 2022, η εταιρεία διακρίνεται για την αξιοπιστία και την καινοτομία των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η Groupama Ασφαλιστική προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης υγείας & περιουσίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έξυπνες λύσεις αποταμίευσης και επένδυσης.Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αναβαθμίζει με συνέπεια τα ψηφιακά της εργαλεία και διατηρεί ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε κάθε γωνιά της χώρας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Groupama Ασφαλιστικής -οι 309 εργαζόμενες και εργαζόμενοι- αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας που διασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξη και ευημερία της και παράλληλα την καθιστά άκρως ανταγωνιστική. Από το 2007, η εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Groupama. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.groupama.gr/.Ο γαλλικός πολυεθνικός όμιλος Groupama παρέχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τις ανάγκες πάνω από 12 εκατομμυρίων πελατών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ιστορία που ξεπερνά τα 120 έτη, ο Όμιλος εξελίσσεται συνεχώς, ανταποκρινόμενος ουσιαστικά στις οικονομικές προκλήσεις κάθε εποχής και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών του. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 32.000 εργαζομένους σε Ευρώπη και Κίνα. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.groupama.com/ Έλενα Ορφανίδου, Groupama Ασφαλιστική, 210 3295 526, orfanidoue@groupama.grΝάνσυ Παπαδοπούλου, Out of the Box , 210 3807 676, npapadopoulou@outofthebox.gr