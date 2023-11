«HR Team of the Year», η ομάδα της JTI Hellas

Την κορυφαία διάκριση, απέσπασε ηστα βραβείαπου επιβραβεύουν τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές των ομάδων διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.Η JT International Hellas απέσπασε συνολικά τηστην κατηγορία των 100 εργαζομένων, κατακτώντας παράλληλαΠιο συγκεκριμένα,απέσπασε στην κατηγορία «Diversity Equity & Inclusion Initiatives/Strategy» για την υποψηφιότητά της «JTI Hellas: The place where we celebrate our own unique self & embrace the differences! ».Επιπλέον, η 41μελής Κριτική Επιτροπή παρέδωσε στην JTIστην κατηγορία «Best Change Management Initiatives/Strategy» για την υποψηφιότητά της «Embracing Transformation: Grecyma Talent Academy's Outstanding Change Management Initiative» αλλά καιΣτην κατηγορία «Best Organizational Collaboration and Trust Initiative» με την υποψηφιότητα της JTI «Trust & Collaborate: Our path to success», στην κατηγορία «Excellence in Workplace Well-being» με το «#Just sTay actIve @JTI» και στην κατηγορία «Best Modern/Flexible Workplace Initiatives /Strategy» για την υποψηφιότητα «Clarity & Connections: The new Hybrid Era of #JTI is Here».Με αφορμή την κατάκτηση της κορυφαίας αυτής διάκρισης, η γενική διευθύντρια της JTI Ελλάδας κα, δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς η κατάκτηση μιας τόσο σημαντικής διάκρισης, της ‘HR Team of the Year’.Αυτή η διάκριση αντικατοπτρίζει την αφοσίωση της ομάδας μας προς τη βελτίωση της ανθρώπινης εμπειρίας στον χώρο εργασίας, τη σταθερή δέσμευσή μας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ηγετική μας θέση στον τομέα της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της συμπερίληψης αλλά και τη δικαίωση όλων των εργαζομένων αλλά και όσων συνεργάζονται μαζί μας και μας υποστηρίζουν.Ωστόσο, συνιστά και μια ‘παρακαταθήκη’, μια διαρκή υπενθύμιση και δέσμευση να συνεχίζουμε να πρωτοστατούμε στην καινοτομία και την προοπτική, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στον καθορισμό του μέλλοντος του ανθρώπινου δυναμικού στην εποχή μας.»