Για 8η χρονιά η Lidl Ελλάς ξεχωρίζει στον θεσμό των HR Awards με 4 νέες βραβεύσεις

Για ακόμα μία χρονιά, ηέδωσε δυναμικό παρών στον θεσμό των, κατακτώντας, για τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες της στονΤα HR Awards αναδεικνύουν διαχρονικά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων, επιβραβεύοντας στρατηγικές προσπάθειες και έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο οικοδόμησης μίας κουλτούρας εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και ευημερίας.Αναλυτικά οι βραβεύσεις που κατέκτησε η εταιρεία:στην κατηγορία “Best Employee Engagement Initiative” για τη συμμετοχή της Lidl Ελλάς στο, που αποτέλεσε την αφορμή για ένα σύνολο εσωτερικών δράσεων, ενισχύοντας την διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.στις κατηγορίες “Best Team Building Program” και “Best Internal Use of Academies” για το καινοτόμο πρόγραμμαμε στόχο τη, παρέχοντας όλα τα εφόδια σε νέους σπουδαστές για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ως Στελέχη Λιανικού Εμπορίου.στην κατηγορία “Best Modern/Flexible Workplace Initiatives /Strategy” για το σύνολο των δράσεων του προγράμματος “New Way of Work” με στόχο τηνμέσα από την παροχή ευελιξίας στην εργασία.Η Νικολέττα Κολομπούρδα, CHRO & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Σχεδιάζουμε συνεχώς καινοτόμες δράσεις και ενέργειες με επίκεντρο την μεγάλη μας ομάδα.Με πληθώρα δράσεων αναφορικά με την προσέλκυση, διακράτηση, εξέλιξη και ανάπτυξη του ταλέντου, η Lidl Ελλάς επενδύει συνεχώς στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων της με στόχο να παραμείνει κορυφαίος εργοδότης επιλογής στη χώρα.