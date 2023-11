Reinventing Denim - Χειμώνας 2023

Κλείσιμο

Τα κολεγιακά bomber τζάκετ πρωταγωνιστούν στην ανδρική και γυναικεία σειρά ενισχύοντας την unisex αισθητική του brand. Τα βασικά χαρακτηριστικά του iconic varsity jacket διατηρούνται, ενώ το G-Star twist που κάνει την διαφορά, διαμορφώνεται γύρω από το design και τα prints. Τα πουκάμισα συμπληρώνουν την λογική του χειμωνιάτικου layering και τα πλεκτά της συλλογής, ενώ στο denim offering παρουσιάζονται νέα fit, σχεδιασμένα με βάση την ευκολία της κίνησης και την ανθεκτικότητα.Νέα προσθήκη στην ανδρική σειρά G-Star denim είναι το, κατασκευασμένο από ελαστικό μαλακό ύφασμα και τοσε φαρδιά γραμμή που εστιάζει στον εργονομικό σχεδιασμό.Στην γυναικεία σειρά το δημοφιλέςσυνδυάζει το απόλυτο boyfriend fit με σχεδιασμό που κολακεύει την θηλυκή σιλουέτα και την 90’s χαμηλή μέση. Ένα versatile ελαστικό denim που μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το απόλυτο G-Star παντελόνι της σεζόν είναι τοπου παντρεύει τα ultra φαρδιά cargo με το ανακυκλωμένο denim ύφασμα. Μια εναλλακτική πρόταση outerwear είναι το Long Bomber Jacket, κατασκευασμένο από 100% recycled πολυεστέρα και oversized μέγεθος, που συνδυάζει το κλασσικό bomber style κόψιμο και την μακριά γραμμή που θυμίζει all time classic παλτό.Κεντρική διάθεση : SPORT & FASHION FREEDOM 212 00037 00Follow us @GSTARraw_greece More info: info@thisisplay.gr