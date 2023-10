Τα Public καθιερώνονται ως ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Τα Public αναδεικνύονται ωςγια αγορές, και, με περισσότερους απόνα τα επισκέπτονται. Ήδη κατά το τελευταίο έτος έχουν λάβει χώρα πάνω απόστα καταστήματα Public και στο Public.gr.Οι λόγοι που φέρνουν το Public να είναι αγαπημένος προορισμός:- Ο μοναδικός συνδυασμός ευρείας και άμεσα διαθέσιμης γκάμας τεχνολογίας, οικιακών συσκευών & home entertainment, βιβλίων gaming και μιας σειράς από νέες κατηγορίες που συμπληρώνουν το lifestyle της σύγχρονης οικογένειας- Η δημιουργία των 13 νέων mega stores “Public + home” με την πληρέστερη γκάμα μετά την επιτυχημένη απορρόφηση των Media Markt- Οι καθημερινές προσφορές, οι πρωτοποριακές υπηρεσίες παράδοσης όπως το Locker 24/7 pick up , αλλά και οι πληρωμές όπως η Klarna στο Public.gr- Οι διαθέσιμες επιλογές αγορών σε κάθε εποχή που είναι σημαντική για τον πελάτη όπως το Black Friday , το ξεκίνημα σχολείων και πανεπιστημίων και των εορτών- Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα που στέκεται με φιλικό τρόπο δίπλα σε κάθε επισκέπτη, δίνοντας ιδέες και λύσεις σε όλα τα σημεία επαφήςΠιο συγκεκριμένα τι ξεχωρίζουν οι επισκέπτες στο φυσικό ή online κατάστημα των Public:Πιστά στο όραμά τους να προσφέρουν ελευθερία επιλογών στους πελάτες τους, τα Public επενδύουν συστηματικά στη διεύρυνση των κατηγοριών και των προϊοντικών προτάσεων, απαντώντας στις διαφορετικές καταναλωτικές ανάγκες που διαμορφώνονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έτσι, διαθέτουν την πληρέστερη γκάμα προϊόντων σεκατηγορίες: είδη τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, καθώς και μικρές και μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές . Μάλιστα, τον Αύγουστο που πέρασε τα Public σύστησαν στο κοινό 13 νέα mega καταστήματα “”, στα οποία μπορεί να ανακαλύψει μεγάλη γκάμα προϊόντων, μεγάλη τεχνογνωσία και υψηλή εξυπηρέτηση, καθώς και μοναδικές τιμές και καθημερινές προσφορές.Ακόμη, τα Public ενισχύουν και επιπλέον κατηγορίες όπως: health & fitness, sports & hobbies & είδη σπιτιού με πάνω από 350.000 προσεκτικά διαλεγμένα διαθέσιμα προϊόντα που συμπληρώνουν την πρόταση μας προς τους πελάτες τους μέσω του Public.gr.Οι καταναλωτές έχουν «αγκαλιάσει» τις νέες υπηρεσίες που έχουν παρουσιάσει το 2023 τα Public αλλά και το Public.gr, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική εμπειρία και ευελιξία που προσφέρουν οι έξυπνες λύσεις πληρωμών και παραλαβής της παραγγελίας. Σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Public και στο Public.gr, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες Public Now Pay Later μέσω Klarna και FlexPay που επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία αγορών, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν τοπου τους εξυπηρετεί περισσότερο για τις αγορές από τα φυσικά καταστήματα.Για τα Public, η εξυπηρέτηση πελατών δεν σταματά κατά την αγορά, συνεχίζεται και στη διαδικασία της παραλαβής! Έτσι, τα Public προσφέρουν σε συνεργασία με τη Box Now την υπηρεσία locker pickup 24/7 μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να παραλάβουν την παραγγελία τους στο κοντινότερο, από τα τουλάχιστον 1.500 lockers σε όλη τη Ελλάδα, οποιαδήποτε ώρα και μέρα της εβδομάδας, και να πληρώσουν πριν ή κατά την παραλαβή μέσω κάρτας. Το κοινό έχει πραγματικά αγκαλιάσει την υπηρεσία, καθώς 1 στους 4 καταναλωτές επιλέγει τη συγκεκριμένη μέθοδο για τις αγορές του.