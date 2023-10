Novacinema: Μεγάλες πρεμιέρες Νοεμβρίου

O Νοέμβριος έρχεται να cineπάρει τους σινεφίλ στα Novacinema τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!Μεγάλες πρεμιέρες «Tar», «Knock at the Cabin», συναρπαστικές νέες σειρές «Rapa» & «New Norm» και σπέσιαλ αφιέρωμα στην εμβληματική Cate Blanchett συνθέτουν ένα άκρως πλούσιο ελκυστικό cine περιεχόμενο για τους συνδρομητές!θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1. Στιςθα προβληθεί η ταινία μυστηρίου και τρόμουτου υποψήφιου για Oscar σκηνοθεσίας,που βασίζεται στη νουβέλα «The Cabin at the end of the world». ΣτιςΗ συνέχεια είναι στιςμε την ταινία δράσηςμε τονκαι στιςακολουθεί η ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, νέες συναρπαστικές σειρές! Από τo Σάββατο 11 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 22:00 κάνει πρεμιέρα το θρίλερ δράσης «Rapa», ενώ από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00 ακολουθεί η δραματική sci-fi σειρά «New Norm».





Παράλληλα, για τους λάτρεις των σειρών συνεχίζονται στο Novacinema4 «Professor T season 2», «Based on a true story», «Law & Order season 22», «Quantum Leap season 2», «Viss Norm» και «The Lovers».



Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» με τα ντοκιμαντέρ «The Murder of Meredith» (7/11), «Rita Moreno: Just a girl who decided to go for it» (14/11), «Tina» (21/11), «The Kingmaker» (28/11) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το «The Tonight Show Jimmy Fallon» Παράλληλα, από τη Δευτέρα 20/11 στις 17:00 και κάθε ημέρα την ίδια ώρα θα προβάλλεται η νέα σειρά «Lara’s choice» με φόντο μια ιστορία αγάπης για μια γυναίκα που είναι να διαλέξει ανάμεσα σε δύο άνδρες και παράλληλα ανάμεσα στην οικογένεια και στη δουλειά. Την ίδια στιγμή προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:30 η 18η σεζόν του Νο1 show «America’s got Talent» με οικοδεσπότη τον Terry Crews και κριτική επιτροπή τους Howie Mandel, Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara.



Πλούσιο το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τις σειρές «The Thief His Wife and the Canoe», «Appropriate Adult», «Gold Digger», «The Pembrokeshire Murders», «Honour», «The Suspect», «Mrs. Wilson», «Acquitted», «The Last Tycoon», «Dicte», «Rapa», ενώ για τους μικρούς φίλους έρχονται τα καλύτερα προσχολικής ηλικίας παιδικά τραγούδια και ρυθμοί μέσα από τις πρεμιέρες «Little Baby Boom», «Minibods».



Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.